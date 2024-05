Modo avión: cómo activarlo de forma automática en tu móvil

El modo avión permite seguir utilizando algunas funciones de nuestro móvil, aunque no recibiremos notificaciones, ni llamadas ni tendremos acceso a Internet, mientras esté activado. Es recomendable usar el modo avión cuando viajamos en avión y sobre todo si no queremos incurrir en ningún gasto cuando nos encontramos de viaje y no queremos pagar tarifas extras por Roaming. A continuación, te contamos cómo programar el activado y desactivado de esta opción.

Programa el activado y desactivado automático del modo avión en tu móvil

Son muchos los motivos por los que podemos querer activar este modo, con este evitamos que nuestro móvil esté disponible, pero sin necesidad de apagarlo y seguir haciendo uso de este para otras cuestiones. Si no quieres recibir notificaciones y que nadie te moleste puedes hacer uso de este modo y programarlo. Lo que sucede cuando lo activamos es similar al modo no molestar, pero este va un poco más lejos y desconecta nuestro teléfono de la red Móvil por lo que no tendremos acceso ni a llamadas de teléfono ni a Internet.

Creando rutina en Samsung | TecnoXplora

De forma predefinida, no existe un menú desde el cual podamos programar el modo avión, a diferencia de lo que ocurre con el modo no molestar. Pero en algunos móviles podemos realizar rutinas a través de las cuales podemos programar acciones no que podríamos hacer de otro modo. Uno de los fabricantes que incluyen esta posibilidad son los móviles del fabricante Coreano Samsung. Siguiendo estos pasos podrás programar esta opción de una forma muy sencilla. Las rutinas tienen formato condicional, si se da esta situación entonces haz esto.

Rutina activando el modo avión | TecnoXplora

Entre las apps preinstaladas en su sistema encontramos “modos y rutinas” , para comenzar a programar debemos abrirla.

, para comenzar a programar debemos abrirla. En la parte inferior de la pantalla selecciona rutinas. Para añadir una nueva pulsa sobre el icono “+” en la parte superior de la pantalla.

en la parte superior de la pantalla. Lo primero es añadir el activador de la misma. De manera que pulsando sobre “añade qué activará esta rutina”.

Al hacerlo accedemos al listado con todas las opciones de activación posible.

Seleccionaremos “periodo de tiempo” entre las opciones.

entre las opciones. De manera que ajustamos la hora de inicio y finalización de la acción . También podemos usar otros activadores como el amanecer y el anochecer para fijar el inicio. Y los días de la semana en los que queremos que se active.

. También podemos usar otros activadores como el amanecer y el anochecer para fijar el inicio. Y los días de la semana en los que queremos que se active. En misma rutina podemos usar varios activadores usando la opción “añadir condición” .

. Establecidos cuáles serán nuestros activadores, el siguiente paso es definir las acciones que se ejecutarán cuando se cumpla la condición.

Del mismo modo, pulsando sobre “añade qué hará esta rutina” se despliega el listado con las acciones.

se despliega el listado con las acciones. Para acceder a las opciones de modo avión debemos seleccionar “conexiones” y dentro de este apartado elegiremos “modo avión”

y dentro de este apartado elegiremos Al hacerlo aparece un menú flotante con dos opciones “activado” y "desactivado” , en esa ocasión seleccionaremos esta última opción. en esta ocasión también podemos hacer más de una acción.

, en esa ocasión seleccionaremos esta última opción. en esta ocasión también podemos hacer más de una acción. Definimos qué sucederá cuando finalice la rutina, que, de forma automática, volverá al anterior estado antes de ejecutar la rutina y desactiva de nuevo el modo avión.

y desactiva de nuevo el modo avión. Por último, guardamos los cambios. Ahora es el momento de asignar un nombre a la rutina y personalizar la forma en la que se mostrará, podemos cambiar el icono, añadir una imagen y cambiar el color.

Así cuando llegue el momento la rutina se ejecutará de forma automática, aunque podemos revertir sus efectos entrando en los ajustes y realizando los pertinentes cambios, así como accediendo de nuevo a la app modos y rutinas para dejarla sin efecto. Además, una vez creadas, podemos editar la rutina y realizar los ajustes que creamos convenientes.