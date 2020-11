Microsoft quiere que las aplicaciones de Android funcionen en Windows 10, ¿para cuándo?

Microsoft lleva ya mucho tiempo buscando algo que ya intentó hace muchos años cuando quiso competir contra Google y Apple con su propio sistema operativo para móviles: Windows 10 Mobile. La idea no era otra que conseguir que las aplicaciones del dispositivo móvil pudieran utilizarse de forma continua una vez que nos ponemos en el ordenador. Algo parecido a lo que ya han hecho con los videojuegos, su Game Pass, las Xbox y xCloud, que trabajan como una única plataforma pero en diferentes pantallas.

El proyecto de Windows 10 Mobile terminó en fracaso y Microsoft tuvo que conformarse con seguir colaborando, en el mejor de los casos, con Android, y prueba de ello es la aplicación "Tú teléfono" que nos deja conectar un móvil al ordenador y compartir funciones, así como algunas aplicaciones. El gran defecto de esta iniciativa es que no cualquier smartphone con el OS de Google es compatible, por lo que técnicamente no podemos hablar de una compatibilidad completa de Windows 10.

Pronto habrá compatibilidad de verdad

La novedad que acabamos de conocer es que Microsoft se ha marcado como un objetivo a cumplir en el próximo año que Windows 10 sea capaz de ejecutar de forma nativa las aplicaciones de Android de tal manera que podamos instalar cualquiera de las que utilizamos en el smarptohne, o el tablet, para seguir trabajando con ellas en casa, en el PC de escritorio.

