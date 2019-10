Durante los últimos años hemos visto que tras el intento fallido de compra de Snapchat por parte de Facebook, la mayoría de las funciones de la app de mensajería se han ido asumiendo en las apps del ecosistema de Facebook, como Instagram, Messenger o WhatsApp. Hoy hemos conocido que una de las funciones más populares dentro de Snapchat, los mensajes que se autodestruyen, está ya en desarrollo dentro de WhatsApp. Vamos a conocer todas las novedades de una nueva versión de la beta de WhatsApp que promete importantes características para la app de mensajería.

Mensajes que desaparecen en WhatsApp

Desaparecer o auto destruir, a efectos prácticos podemos considerarlo como lo mismo. Y eso es precisamente la principal novedad de la nueva versión beta de WhatsApp, la 2.19.275. En esta versión, como suele ser habitual, hay funciones ocultas que no están activadas, pero que desde este sitio nos han desvelado al completo. Como en el caso de la función para que los mensajes desaparezcan o se auto destruyan. Eso es lo que nos permitirá esta nueva función que se detalla muy bien por parte de WABetaInfo. El objetivo es que tras un intervalo de tiempo determinado los mensajes se borren por completo.

Cuando esta función esté operativa, tal y como nos muestran las imágenes, se podrá seleccionar dentro de los ajustes de un grupo, por ejemplo, si ese chat permite los mensajes que se auto destruyen. De momento solo se podrá elegir si todos los mensajes publicados se autodestruyen, o si por el contrario se comportan de la manera habitual. Si elegimos la primera opción, WhatsApp nos preguntará por el intervalo de tiempo tras el cual los mensajes se borrarán de manera automática. De esta forma todos los participantes del grupo o del chat contarán con la misma regla de desaparición de los mensajes.

Evidentemente con esta regla en marcha, al cabo de ese intervalo no quedarán mensajes dentro del chat, y se dará rienda suelta a los participantes para que envíen mensajes que normalmente no enviarían si no supieran que se van a borrar por completo. Aunque siempre queda la opción de que los otros usuarios hagan capturas de los mensajes, lo que echaría por tierra todo lo que representa esta nueva opción. Los intervalos que se ofrecen de momento en esta opción de WhatsApp son de cinco segundos o una hora posterior al mensaje. Según la que elijamos, tras ese tiempo, todos los mensajes escritos en el grupo se auto destruirán.

Como decimos una función que ha sido característica de Snapchat durante muchos años, siendo su principal elemento diferenciador, que ahora llegará a WhatsApp, tal y como nos muestra esta beta de la app. Aunque de momento la función aparece solo en los chats de grupo, lo lógico es pensar que esta función también pueda llegar a los chats privados, en los que solo participan dos personas. Entendemos que la potestad para elegir los intervalos y activar esta función siempre será de los administradores de los grupos, o en el caso de los chat privados, de los dos participantes. Aún habrá que esperar semanas o meses para que esta función llegue a la versión estable de WhatsApp.