Mensajes de Google estrena nueva app de cámara

Hablamos cada vez más de la app de mensajería de Google, y es que cada día es una app más interesante, ya que gracias a ella estamos descubriendo una manera más divertida de comunicarnos con otras personas, no es que sea mejor o peor que WhatsApp, pero es diferente y nos gusta lo que nos ofrece. Cada vez cuenta con más novedades, y en este caso nos trae no una nueva característica, sino que le da un lavado de cara a uno de los aspectos más importantes de toda app de mensajería, como es su cámara de fotos.

Nueva cámara para Mensajes

Esta app, como todas, cuenta con una app de cámara integrada para permitirnos tomar nuestras propias fotos sin tener que estar saliendo de la aplicación. Es tal la integración de la cámara en esta app de mensajería de Google, que nos ofrece incluso usarla desde la propia galería del teléfono, en una miniatura, es algo simplemente genial. Pues bien, ahora el diseño de esta cámara está cambiando lo justo para darle un aire bastante renovado.

La diferencia básica de esta nueva cámara, es que ahora la aplicación usa su propia app de fotografía integrada, y no la del sistema, la que usa por defecto Android, según el móvil en el que nos encontremos. Aunque parece que la nueva aplicación es incluso algo más básica que la anterior, parece haberse convertido en un punto de partida para que en el futuro pueda ser una cámara mucho más especial y personal que las anteriores.

Dentro de esta nueva cámara encontramos algunos controles bastante básicos, como es la selección del zoom, o de la lente del teléfono. También tenemos dos botones para elegir si queremos hacer fotos o vídeos. Así como un botón para pasar de la cámara trasera a la selfie. La verdad que la visualización de esta nueva cámara es incluso más básica que la anterior, con una interfaz con fondo negro que recorta bastante la visión de la propia cámara de fotos.

La versión que cuenta con esta nueva cámara es la 20240312_00_RC00, en su versión beta, como suele ser habitual. En nuestro caso, que contamos con la beta de esta app de mensajería incluso después de haber actualizado, nos encontramos con la misma app de cámara de nuestro móvil Samsung, y no con esta nueva versión que nos trae la aplicación nativa. Una nueva cámara que no quiere decir ni mucho menos que sea mejor que la de nuestro teléfono, por lo que las mejoras van a ser un tanto cuestionables en cualquier caso, no esperéis nada del otro mundo.

Pero como decimos, puede suponer un punto de partida para que en cuestión de meses esta cámara no tenga nada que ver con la de nuestro móvil ni con la de ningún otro. Y sí que cuente con funciones y herramientas especialmente útiles a la hora de comunicarnos con otros usuarios, probablemente con filtros exclusivos, más stickers y animaciones en tiempo real, quién sabe si al más puro estilo de Snapchat, la app de mensajería con mejor cámara de todas las que existen.