Google Mensajes ahora te permite llenar de colorido el chat

Poco a poco Google va consiguiendo que Mensajes sea un digno oponente de aplicaciones de mensajería tan potentes como WhatsApp o Telegram. En esta ocasión hemos conocido una nueva razón para darle una oportunidad a esta app. Y es que hay que reconocer que a nivel visual esta app es cada vez más atractiva. Y más ahora que es posible aplicar diferentes temas a los chats que tenemos activos en la app. Vamos a conocer cómo mejora el aspecto de los chats con esta interesante novedad para Mensajes.

Más colorido en los chats

La nueva funcionalidad está llegando ahora a más usuarios, nosotros mismos nos hemos encontrad con ella activa ya en nuestro móvil después de haber actualizado hoy mismo nuestro móvil. Se trata de una función que básicamente permite elegir diferentes temas para los distintos chats. Y ahora es bastante sencillo comprobar si contamos con esta nueva funcionalidad en nuestro teléfono.

Opciones de color en Mensajes | Tecnoxplora

Para ello solo tenemos que acceder a la app de Mensajes de Google, entrar en un chat cualquiera y pulsar sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí vamos a poder ver una nueva funcionalidad denominada Cambiar Colores, que sirve para eso, seleccionar una combinación de colores diferente de la predeterminada, y por tanto darle un toque personal a la conversación.

En total tenemos nueve tonalidades diferentes entre las que elegir. Todas ellas nos permiten cambiar el color tanto del fondo del chat como de las burbujas de los mensajes, lo que les da un aspecto completamente diferente a las conversaciones. Además, no se trata de una elección genérica, sino que podremos darle un toque personal al colorido de cada uno de los chats, por lo que, si cambiamos la combinación de colores de un chat, podrá ser totalmente diferente en otra de las conversaciones, por lo que el ajuste es independiente para cada chat.

De momento no hay constancia de que este cambio venga por la actualización de la app de Mensajes de Google, y se especula que pueda deberse a un cambio en el lado del servidor de Google, entendemos que es lo que nos ha ocurrido en nuestro caso. De todas formas, por si os sirve, es la versión 20240228, y sí, es perteneciente a la beta, por lo que si no estamos dentro de este programa no podremos acceder a la nueva funcionalidad.

Sea como fuere, esto acerca más al resto de usuarios una función para darle un toque personal a cada uno de los chats que tengamos activos. Esto se une a más novedades que hemos conocido en los últimos meses, desde que Google celebrara los ya nada menos que mil millones de usuarios activos de esta app en todo el mundo. Y hablamos de características tan importantes como los fotomojis, que nos permite crear stickers de manera extremadamente divertida y sencilla.

También están llegando a más usuarios los efectos de pantalla, que no dejan de ser animaciones que se activan al escribir determinadas palabras, así como nuevos emojis. Esta parte es la que más está mejorando la app, que cada vez es más divertida de utilizar.