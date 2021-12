Los mejores limpiadores de archivos para el móvil

Limpiar no siempre es fácil. Ya sea aplicable en tu hogar o incluso en tu móvil. En muchas ocasiones, descargamos y descargamos archivos que se quedan estancados en nuestro móvil, y no los borramos. Todo ello repercutirá, al final, en el funcionamiento de nuestro smartphone, porque ralentizará todos los procesos al consumir más memoria almacenada. Pero no te preocupes, porque para liberarte de esta lacra que es limpiar tu teléfono móvil, te traemos una serie de aplicación bastante útiles con las que únicamente tendrás que descargar y hacer que trabajen ellas solas, evitándote limpiar mano a mano todos los archivos de tu teléfono, una tarea que requiere tiempo y paciencia.

CCleaner

Seguro que alguna vez has escuchado hablar de este archiconocido programa que es muy popular y conocido en su versión para el ordenador. El clásico de la limpieza también está disponible para nuestro smartphone tanto en la Google Play Store como en la App Store, y es desarrollada por los mismos programadores que para el ordenador.

Con simplemente abrir la aplicación y pulsar en el botón, analizará tu móvil de arriba abajo, y te permitirá la opción de eliminar los archivos basura, así como recuperar el espacio y navegar de forma segura, porque también te avisa en caso de que haya algún archivo maligno en tu ordenador.

Clean Master

Esta aplicación es conocida por sus buenas reviews en las tiendas de aplicaciones y por llevar muchos años en el mercado. Es gratuita, y posee un diseño minimalista muy cómodo, sencillo e intuitivo para el usuario. Podremos hacer cuatro operaciones en cuanto la abramos: limpiar archivos basura, instalar antivirus, ahorro de batería y acelerar el dispositivo a través de la RAM. Su uso es totalmente seguro y efectivo, cerciorándonos de eliminar todos esos archivos innecesarios en nuestro teléfono móvil.

Power Clean

Simple, pero muy eficaz. Dentro de la aplicación nos encontraremos con tres funciones básicas pero que funcionarán a la perfección: eliminar almacenamiento, optimizar la batería y liberar la memoria RAM. Funciona igual que el resto de las aplicaciones de este tipo, eliminando todos los archivos residuales e informándonos de cuánta memoria RAM hemos liberado al final.

All-In-One Toolbox

Siguiendo la estela del resto de las aplicaciones que os hemos enseñado, esta tiene una interfaz bastante minimalista y muy apremiada, pues tiene un gran número de reseñas en todas las plataformas. Nos brindará muchas actividades más que el resto de aplicaciones no nos dejan hacer, como: limpiar el móvil de arriba abajo con unas cuantas opciones en el menú principal, como son: eliminar archivos basura, limpiar caché y espacio, así como aumentar la memoria RAM cerrando procesos en segundo plano y acelerar el funcionamiento de neustro teléfono móvil, extender la duración de la batería, eliminar publicidad del dispositivo y ayudarnos a proteger la privacidad.

Esta es la gran selección que te hemos preparado, ahora sólo tendrás que descargar la que más te haya llamado la atención y preocuparte sólo porque tu móvil funcione mejor que antes.