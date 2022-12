Las mejores apps para pasar una Nochebuena divertida

Ya queda menos para Navidad y tras la cena, si quieres entretenerte mientras esperas la llegada de Papá Noel, puedes hacerlo con unas aplicaciones de lo más divertidas. A continuación, te traemos una selección de las mejores.

App para entretener en Navidad

Las cenas de Navidad llevan aparejadas muchas horas de preparación para que todo quede perfecto. Tras la cena llena el momento de relajarse y disfrutar de la fiesta con familiares y amigos. Si no quieres quedarte dormido lo mejor es mantenernos alerta jugando y pasando un buen rato. La navidad es una época de estar en familia y disfrutar en familia, más allá de ver en la tele los especiales navideños y los interminables programas con reposiciones y refritos, podemos pasar un rato agradable y divertido con algunas apps como las que hemos seleccionado.

Comenzamos con un clásico entre los clásicos, el Karaoke, pero esta vez con canciones seleccionadas para la ocasión. Se trata de Karaoke para Navidad. Una app disponible en la tienda de aplicaciones de Google, con la que disfrutar al máximo con la familia. Lo importante no es entonar y no desafinar, sino pasarlo bien. Incluye una amplia selección de villancicos y canciones navideñas, selecciona tu tema preferido y lánzate a pleno pulmón a cantar.

Los usuarios no iOS no tienen tanta suerte y no disponen de una app temática para estas fechas. Aunque pueden pasar un buen rato con Karaoke Sing a long, disponible para la descarga en la Apple Store, y en la que pueden encontrar una gran selección de temas en YouTube con los que demostrar quién canta mejor.

Si prefieres los juegos en familia, con Christmas Trivia Quiz 2022, puedes poner a prueba tus conocimientos en la materia de la Navidad. Con divertidas preguntas y un total de 30 niveles para desbloquear con el demostrar quién sabe más. Es perfecto para jugar con toda la familia.

En el caso de disponer de iPhone o iPad, con Juego de trivia de Navidad podemos disfrutar de una serie de fotos entre los que podemos encontrar puzzles, rompecabezas, juegos de adivinanzas y trivial con que pasar un buen rato. Dispone de más de 75 niveles con los que disfrutar al máximo de esta noche tan larga con familiares y amigos.

Para entretener a los más pequeños de la casa, podemos montar y decorar nuestra versión digital del árbol de Navidad. Para ello tenemos aplicaciones como Decoración de Navidad. Un sencillo juego que consiste en crear el mejor árbol navideño, además de mejorar nuestras habilidades motoras. Después de descargar e instalar la app, seleccionamos el tipo de árbol que vamos a decorar, las luces, las guirnaldas, las bolas, campanas y otros objetos como estrellas. Y con no, no nos pueden faltar los regalos bajo este. Una vez hemos completado la decoración, podemos compartirla.

Unas sencillas apps, con las que podemos pasar un rato divertido y entretenido con la familia. Algo tranquilo para pasar la sobremesa y hacer la digestión mientras esperamos la llegada de Papá noel.