Apple por fin te dejará instalar apps desde fuera de la App Store

Si hay algo que diferencia a iOS de Android es la imposibilidad de instalar apps fuera de la tienda de Apple, ya que como sabéis en el sistema operativo de Google es algo que está totalmente normalizado. Algo que también ha servido para proteger a iOS de los hackers desde sus inicios, lo que ha favorecido a esa imagen de sistema operativo seguro sobre Android. Pero ahora eso podría cambiar, ya que hemos conocido que los de Cupertino por fin abrirán su sistema a apps de fuera de la App Store, y no será desde luego por iniciativa propia. Sino una vez más como consecuencia de las directivas europeas antimonopolio.

Llegaría con iOS 17

Esta nueva versión del sistema operativo es la que estrenarían los iPhone 15 el próximo 2023, allá por el mes de septiembre presumiblemente. Y en ese momento el sistema llegaría con una de las novedades más trascendentes y revolucionarias de su historia, como es la posibilidad de poder instalar apps desde fuera de la tienda de Apple, actualmente no hay otra alternativa de hacerlo salvo que tengamos hecho al móvil el polémico y complicado Jailbreak, que no todos los usuarios pueden hacer libremente, y que no deja de ser una vía algo turbio para conseguir este objetivo.

Esto lo afirma uno de los analistas más cercanos a Apple, como es Mark Gurman. Este ha asegurado que con iOS 17 el sistema operativo ya permitirá esto, pero con una importante puntualización, porque solo seremos los usuarios europeos los que podremos acceder a esta esperada funcionalidad. Es así porque como decimos Apple no lo hace por iniciativa propia, sino que se ve obligada a abrir su sistema a terceros desarrolladores y tiendas para poder cumplir con las leyes antimonopolio aprobadas por la Unión Europea, y que entran en vigor en el año 2024.

Esto es algo que agradecerán no solo los usuarios de estos teléfonos, que tendrán más libertad para poder instalar apps en sus iPhone o iPad, sino que también es algo que beneficiará a los desarrolladores, que en estos casos podrán vender sus apps fuera de la tienda de Apple, y por tanto no tener que abonar a los de Cupertino su comisión del 30% de los beneficios que obtengan con la aplicación, y por tanto poder quedarse con todos los números positivos que genere la app. Eso sí, con este movimiento lo que podría verse más perjudicado sería la seguridad del sistema operativo, que sería mucho más vulnerable entonces.

Ya que esto no impediría a los hackers que alguien pueda descargarse una app con malware ignorando que es así. Ese es uno de los principales talones de Aquiles de Android, y la principal vía de entrada del malware en los móviles. Aunque también se cuela de vez en cuando en la Play Store. Pero es evidente que esta imposición de la Unión Europea es un arma de doble filo con el que tendrá que lidiar Apple a partir de ahora, que de esta forma se encontrará en igualdad de condiciones con Google en este aspecto.