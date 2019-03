Meerkat vs Periscope: la guerra del 'streaming' ha llegado a tu móvil

Cuando el mundo de la tecnología miraba con atención el despliegue de las nuevas características de WhatsApp y tachaba en el calendario los días que faltaban para la llegada del Apple Watch, dos completos desconocidos entraron en el panorama tecnológico como un elefante en una cacharrería. Sus nombres son Meerkat y Periscope, y llevan semanas librando una batalla a muerte para hacerse con la corona del 'streaming' móvil.

El planteamiento de estas dos aplicaciones es idéntico. Ambas permiten grabar y retransmitir vídeos en directo tomando como base Twitter: la cuenta de usuario que se utiliza en ambas 'apps' es la misma que la de la red social de los 140 caracteres y es en ella donde se comparten los enlaces que llevan hasta los vídeos.

El parecido entre ambas plataformas es más que obvio y el combate no ha hecho más que empezar. Eso sí, Periscope tiene todas las de ganar. Más allá de las pocas diferencias que hay entre uno y otro servicio, el hecho de que Periscope sea propiedad de Twitter y que la red social decidiera hace unas semanas ponerle las cosas difíciles a Meerkat -imposibilitando que la 'app' permita a sus usuarios seguir de forma automática y desde el principio a sus contactos de Twitter- inclina la balanza a favor de la plataforma de 'streaming' móvil de Twitter (a pesar de llegar más tarde que Meerkat).

No obstante, el ruido que están haciendo ambas aplicaciones se debe más a la propuesta de un nuevo formato, el 'streaming' móvil, que a una verdadera revolución: ninguna de las dos plataformas se encuentran a día de hoy entre las 100 más descargadas en iTunes y, de hecho, Meerkat no ha llegado a estarlo en ningún momento. El periodismo tecnológico se ha volcado con ellas, pero los usuarios no tanto. Una vez más, el 'hype' ha superado la realidad.

Aún así, parece obvio que el 'streaming' móvil despierta interés. Tan efímeros como los de Snapchat, los vídeos de Meerkat y Periscope pueden llegar a una audiencia mucho mayor (formada potencialmente por todos los usuarios de Twitter) y, además, no tienen limitación de duración.

Ambas parten de un mismo planteamiento y, en realidad, podría decirse que son hermanas gemelas. Sin embargo, hay algunas diferencias entre Periscope y Meerkat que, más allá de las luchas empresariales y la guerra de Twitter contra el suricato de Meerkat, pueden hacer que los usuarios abracen una de las dos con más fervor:

Sistema operativo

A día de hoy, las dos aplicaciones están disponibles solo para iOS. Pero por poco tiempo. Periscope ya ha anunciado que trabaja en la versión para Android, mientras que Meerkat no se ha pronunciado al respecto. Con toda probabilidad, el primero que llegue a los usuarios de Android -que son mayoría-, ganará la partida.

Visualización web

En ambos casos, a través de los enlaces compartidos en Twitter, cualquiera puede ver el 'streaming' desde su ordenador, sin necesidad de tener la aplicación en su móvil. Pero Periscope pone las cosas más fáciles: solo necesitas el enlace, mientras que para ver un vídeo de Meerkat tienes que tener el enlace y registrarte con tu usuario y contraseña de Twitter para acceder a la plataforma.

Almacenamiento

Los vídeos en Meerkat son totalmente efímeros. Si parpadeas, te lo pierdes. Una vez que se detiene el 'streaming', el vídeo desaparece de la plataforma. Solo puede volver a verlo el emisor (que puede guardarlo en la memoria de su móvil si así lo desea). En el caso de Periscope, el vídeo permanece en la plataforma durante 24 horas además de en el móvil que lo ha grabado.

'Streaming' privado

Periscope te da la opción de emitir tu vídeo solo para los 'followers' que tú elijas. En el caso de Meerkat, la emisión se realiza en abierto y la puede ver cualquiera desde la app o desde la web a través del enlace.

El flash

Es solo un detalle, pero se agradece en situaciones con poca luz. Meerkat permite activar el flash del móvil mientras retransmites, Periscope no.

Pantalla

Periscope da la opción de ver el vídeo sin muchos elementos que molesten: la lista de usuarios que ven el 'streaming' está recogida en una de las opciones y los mensajes desaparecen rápido. Sin embargo, Meerkat no tiene la pantalla tan limpia, ya que en la parte superior aparecen los usuarios conectados al 'streaming' y la ubicación desde la que se está emitiendo y en la inferior están las opciones relacionadas con el chat.

El chat

En ambos casos, un verdadero caos. Aunque, eso sí, Meerkat lo controla mejor. En los vídeos con mucha audiencia, el ritmo al que aparecen los mensajes es infernal en las dos aplicaciones. Periscope llega a bloquearse haciendo que, si hay muchos usuarios, solo los que hayan llegado primero pueden chatear.

Búsqueda de amigos

Después del bloqueo por parte de Twitter, los usuarios de Meerkat no lo tienen fácil para encontrar a sus amigos. Mientras que en el caso de Periscope la aplicación te muestra nada más dar tus primeros pasos qué usuarios de Twitter a los que sigues están también en la plataforma de 'streaming', en Meerkat tienes que buscarlos manualmente. Un engorro.

Anuncio

Meerkat permite a sus usuarios programar el inicio de un 'streaming'. Como si de un programa de televisión se tratase, el usuario puede anunciar el comienzo de su vídeo en unos minutos, de tal forma que otros usuarios estén al tanto. Periscope no permite, por ahora, anunciar tu emisión con antelación.