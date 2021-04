Más mejoras para Gboard y su portapapeles inteligente

Esta semana hemos hablado bastante sobre el teclado de Google, Gboard, una app que nos ofrece cada vez más funcionalidades interesantes. Una de las más importantes que ha llegado en las últimas semanas es la del portapapeles inteligente, que ya funcionaba en la app, pero que ahora está sumando más novedades. Las primeras las pudimos conocer hace unos días, con un portapapeles más inteligente, más completo y que nos ofrece una interfaz de lo más cómoda para poder acceder a todos los textos y datos que hemos copiado en la memoria de nuestro teléfono. Ahora conocemos que Gboard va más allá, y nos ofrece una nueva funcionalidad relacionada con este portapapeles inteligente.

Sugerencias para el portapapeles

Las sugerencias de contenidos se han convertido en algo habitual en los teclados, no solo el de Google, sino muchos otros que nos ofrecen una forma inteligente de sugerir los siguientes vocablos que podríamos escribir en el texto. Pero parece que ahora esas sugerencias van a llegar también al portapapeles, tal y como hemos conocido gracias a Android Police. La web ha tenido acceso a una nueva funcionalidad del teclado de Google que se basaría en un nuevo carrusel. Este le podemos ver en un GIF animado donde se muestra en la parte superior del teclado ese carrusel. Actualmente cuando tenemos algo copiado al portapapeles, aparece en la parte superior del teclado dentro de una “pastilla”.

El problema es que normalmente lo que se muestra en este caso es el último contenido que hemos copiado al portapapeles. En este caso con la nueva funcionalidad vamos a ver no solo la última información copiada, sino también todas las demás que hemos ido almacenando en el portapapeles. Por tanto veremos varias pastillas y podremos movernos entre ellas para elegir el recorte que queremos pegar, que puede ser que no sea precisamente el último que se ha copiado. Aunque no nos sugiere qué pegar según el momento, sí que tiene un cierto aire a las sugerencias gramaticales que nos ofrecen normalmente los teclados. En este caso se facilita mucho la forma de pegar desde el portapapeles.

Porque ahora si queremos pegar un contenido más antiguo, tenemos que entrar en el portapapeles y movernos entre todos los datos copiados para seleccionar el que queremos. Esta nueva función nos evitará tener que estar entrando en el menú de portapapeles y nos permitirá pegar más rápidamente cualquier contenido. En este caso parece que la funcionalidad no depende de una versión concreta de Gboard, sino que parece depender del comportamiento de los servidores de Google, por lo que dependemos de que se produzcan los cambios en el servidor para poder ver esa novedad en nuestro teclado.

Así que es una incógnita el tiempo que tardará Gboard en comenzar a mostrar esta información en el teclado, lo más normal es que puedas acceder a ella de manera totalmente improvisada, así que podría llegar unas horas o días. Desde luego parece una funcionalidad que completará una función tan esencial como la del portapapeles del teclado.