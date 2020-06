Tristemente la presencia de malware en nuestros móviles es mucho más habitual de lo que nos gustaría. No hay más que ver que la semana pasada ya os contamos un caso con decenas de apps Android que habían sido detectadas con malware en la tienda de Google Play, unas apps que os animamos a que borrarais porque no podían suponer nada bueno para nuestro teléfono. Algo similar ocurre hoy con una nueva lista de apps que suman entre todas ellas millones de descargas en la tienda de Google. Una serie de apps que puede que no tengas instaladas, aun así fíjate en ellas por si la tuvieras en el cajón de aplicaciones de tu móvil y no lo supieras.

Un total de 47 aplicaciones infectadas

La verdad que es bastante preocupante, en apenas dos semanas estamos conociendo decenas de apps que no solo cuentan con malware, sino que lo hacen desde la tienda de apps oficial de Google, lo que quiere decir que los filtros para detectarlas no están funcionando correctamente. En esta ocasión ha sido el equipo de investigadores de seguridad detrás de la popular marca de antivirus Avast, la que ha encontrado casi cincuenta apps con adware integrado. Esta forma de malware basa en el bombardeo de publicidad sobre el móvil de la víctima toda su razón de ser.

Malware android | Pixabay

Ya que gracias a esta publicidad los hackers pueden obtener grandes cantidades de ingresos. El problema no es tanto que los hackers se lucren con esta publicidad desmedida, sino que todo lo que hay detrás para que esa publicidad genere ingresos puede reducir al mínimo el rendimiento de nuestro teléfono, y además deja una puerta abierta para que los hackers se introduzcan en nuestro teléfono y puedan hacerse con nuestros datos más sensibles. Una vez más el mayor problema es que estas apps una vez que se instalan pueden ocultar su icono en el cajón de aplicaciones, por lo que oficialmente es como si no se hubieran instalado, nosotros no las podemos ver, pero hacen su trabajo en segundo plano comiéndose nuestros recursos.

Incluso peor, porque después de conseguir borrar estas apps puede que nuestro teléfono siga generando esos clicks falsos en publicidad para seguir generando ingresos. Del total de 47 apps detectadas con adware en Google Play, al menos 17 siguen presentes en la tienda de Google para descargar. Las apps más que se han detectado con adware y que cuentan con más descargas son las siguientes:

Draw Color by Number

Skate Board - New

Find Hidden Differences

Shoot Master

Stacking Guys

Disc Go!

Spot Hidden Differences

Dancing Run - Color Ball Run

Find 5 Differences

Joy Woodworker

Throw Master

Throw into Space

Divide it - Cut & Slice Game

Tony Shoot - NEW

Assassin Legend

Flip King

Save Your Boy

Assassin Hunter 2020

Stealing Run

Las seis primeras apps de esta lista han tenido más de un millón de descargas, por lo que podemos hacernos una idea de la importancia que tienen en la tienda de Google, desde luego no son unas apps cualquiera.