Loggr, una app para hacer gráficos con cualquier aspecto de tu vida

Hay gente a la que le gusta contar todo. Contar como sinónimo de contabilizar, no de largarle a alguien un rollo sobre algo. Que si cuántas horas has dormido, si cuántos kilómetros has andado, si cuánto pesas hoy...

Para aquellos que les gusta tener cierto control sobre su vida nace Loggr. Es una app para iOS pensada para crear un sencillo gráfico lineal para mostrar la evolución de algo, de lo que sea.

Parece útil, por ejemplo, en caso de que tu médico te haya pedido llevar un control exhaustivo sobre tu tensión arterial, o tu peso. Con Loggr la idea es que te olvides de tu boli y tu libretita, o de ese rollo de hoja de Excel, y te dediques sencillamente a introducir el valor y la fecha en tu móvil: la app irá haciendo un gráfico para que puedas ver los altibajos de tu evolución.

El diseño es bastante colorido y sencillo, y permite elegir entre un montón de posibles controles divididos por categorías: que si notas de clase, que si salud, que si trabajo... La estrella del momento, claro, la tendencia de la vida sana: distancia recorrida, calorías ingeridas y demás cosas.

Porque sí, Loggr no sirve para crear un gráfico y ya está, sino para tener a la vez tantos como quieras, ya sean algunos de los que ofrece como preestablecidos, ya sea uno que crees tú para algún seguimiento a medida.

La app incluye además la opción de sincronizar tus resultados con otras apps, como Runkeeper, de seguimiento deportivo, o Moves, de la que ya os hablamos que sirve para medir cuánto caminas.