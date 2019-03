Estos son los gestos que provocarán que borren tu cuenta de WhatsApp

Es una realidad: en pleno año 2019 no se puede vivir sin WhatsApp. Parece una exageración, pero esta aplicación de mensajería instantánea se ha convertido, a día de hoy, en una herramienta indispensable para la comunicación, no solo personal, sino también académica y profesional. Las empresas se comunican a través grupos de WhatsApp; así mismo, los estudiantes usan esta aplicación para organizar trabajos y pasar apuntes y, por último, te reto a que recuerdes cuál fue la última vez que para quedar con amigos no os organizasteis a través de este tipo de mensajes.

Imaginar tu vida sin WhatsApp, como has podido comprobar, es una tarea difícil. Nuestra recomendación es que no te confíes, puede que esta realidad sea más probable de lo crees. En esta aplicación no todo vale, ya que existen una serie de comportamientos que suponen la eliminación instantánea de una cuenta de WhatsApp. Poca gente es consciente del peligro que suponen estas prácticas y no conoce esta posibilidad.

En este tutorial en vídeo te explicamos cuales son los principales comportamientos que pueden provocar que borren tu cuenta de WhatsApp. Se trata de prácticas bastante comunes que, si se realizan de manera puntual, no suele haber inconveniente. No obstante, si adquieres estas prácticas por costumbre lo más probable es que tu cuenta de esta aplicación desaparezca.

Si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp, con todo lo que ello supone, presta mucha atención al vídeo. Seguro que alguna has caído en la tentación y has realizado alguno de los comportamientos que se explican, pero no hay de qué preocuparse: ahora que ya eres consciente del peligro seguro que cuidarás en no volver a repetirlos.

