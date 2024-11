Tu iPhone por fin te dirá uno de los datos más importantes de su batería

Que la batería es un elemento esencial de tu iPhone y de cualquier smartphone suena a obvio, es evidente. Pero que mucha de la información que conocemos sobre ella nos llega con cuentagotas, también es verdad. Y hay una esencial, que no entendemos cómo a un fabricante no se le ocurre facilitarla, que ahora por fin vamos a empezar a conocer por parte de los californianos. Otra de esas barreras que van cayendo por fin con la llegada de la nueva versión del sistema operativo de Apple.

iOS 18.2 por fin nos dirá esta importante información

Y es que, aunque parezca algo absurdo, sí, el iPhone ahora nos va a indicar cuánto tiempo resta para que la batería se cargue por completo. Algo que hemos podido ver en el 99% de los móviles Android a lo largo de los años, comenzará a llegar en 2024 a los iPhone cuando actualicen a la nueva versión del sistema operativo. Y es que ha sido el medio 9to5Mac el que se ha topado con ella dentro del código de la beta de iOS 18.2.

Esta nueva versión del sistema operativo, en su versión previa, se lanzaba a comienzos de esta semana, y desde entonces se han sucediendo las informaciones con todas las novedades que han ido encontrando en ella. Y en este caso se han topado con una función denominada Battery Intelligence, que estará encargada de averiguar el tiempo restante para que la batería del iPhone esté completamente cargada.

Además, el usuario podrá recibir notificaciones cuando se alcance el 80% de la carga, que como sabéis es el porcentaje recomendable para que la vida de la batería sea lo más larga posible. Una función que de momento solo está en el código, y no se encuentra activa, por lo que no se puede usar todavía tan siquiera en esta beta, al no estar habilitada, pero todo apunta a que llegará con el resto de funciones asociadas a la nueva IA de los de Cupertino, Apple Intelligence.

Y es que el nombre de Battery Intelligence nos invita a pensar que precisamente esta funcionalidad se basará en la IA y será calculada por ella en base a multitud de parámetros recopilados de nuestro uso del dispositivo, temperatura de la batería, potencia de entrada al teléfono, y un gran número de parámetros que se nos escapan. Por tanto, parece que esta será la culminación por parte de Apple de un gran número de novedades que ha ido añadiendo a los iPhone mediante iOS 18, y que está directamente relacionadas con la salud de la batería.

Como la posibilidad de seleccionar múltiples límites de carga, no solo al 80%, sino también al 85%, 90% o 95% con el objetivo de no llevar la batería al límite todos los días. Una actualización, la de iOS 18.2, que promete ser una de las más revolucionarias de la historia de los iPhone, sobre todo por lo que implica el despliegue de Apple Intelligence, con mejoras notables en Siri, que ahora podrá contar con la ayuda de nada menos que ChatGPT.