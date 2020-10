¿Un iPhone sin apps de Apple? La Unión Europea quiere limitar las apps que preinstalan Google y Apple

Aunque la mayoría de usuarios ya hemos aceptado con el paso de los años cómo funcionan las cosas en la actualidad, donde las apps de Google, Apple o Microsoft entre otros vienen siempre preinstaladas en nuestros teléfonos móviles u ordenadores de sobremesa, porque entendemos que lógicamente siendo sus propios dispositivos es lo correcto, desde la Comisión Europea no están de acuerdo con ello. Algo que no es sino el reflejo del sentir de muchas empresas que colaboran con estas grandes tecnológicas, y de los usuarios que no se sienten tan libres de contar con las apps y herramientas que quieran en dispositivos que son de su propiedad. Y parece que desde el máximo organismo europeo se va a legislar para limitar ese poder de estas tecnológicas.

Sin apps preinstaladas, o al menos fáciles de desinstalar

El objetivo es claro, que los usuarios tengan más opciones para poder contar con distintas apps y herramientas en sus dispositivos, y que no solo sean las de estos las que se puedan utilizar, o que haya que conservarlas permanentemente en los dispositivos. La nueva Ley de Servicios Digitales que ahora se encuentra en una fase preliminar, y de la que ha trascendido el borrador, apunta directamente, de forma velada, a las grandes tecnológicas del mercado. El borrador es extenso, de momento con 30 páginas, y avanza algunas de las líneas maestras con las que se podría actuar.

Un iPhone | Photo by Przemyslaw Marczynski on Unsplash

Desde la Comisión Europea apuntan a una de las motivaciones del desarrollo de esta Ley de una forma bastante clara “La Ley de Servicios Digitales propondría reglas para las grandes plataformas en línea que actúan como reguladores, y que ahora establecen las reglas del juego para sus usuarios y sus competidores. La iniciativa debe garantizar que esas plataformas se comportan de forma justa y puedan ser desafiadas por nuevos participantes y competidores existentes, de modo que los consumidores tengan opciones más amplias y el mercado único siga siendo competitivo y abierto a las innovaciones”.

Móvil Android | Foto de Lisa Fotios en Pexels

Esto apunta directamente al negocio de software de las grandes tecnológicas, que normalmente preinstalan sus propias apps. De hecho hasta hace unas semanas en iOS no era posible tan siquiera cambiar como app predeterminada una de Apple por la de otro fabricante o desarrollador de software. La idea de la Unión Europea es que con esta nueva Ley se pueda evitar que Apple, Google , Microsoft y tantas otras preinstalen sus apps en sus dispositivos. O en su defecto, que se puedan desinstalar sin problemas, algo que actualmente no es posible por ejemplo en los iPhone o en los móviles Android, donde las “apps de sistema” que es como las definen, solo se pueden inhabilitar.

Solo es un borrador, pero parece que será una Ley que ponga en negro sobre blanco el abuso que muchas veces hacen las grandes tecnológicas de sus sistemas operativos. De hecho no es la primera vez que la Unión Europea multa a una gran tecnológica, como Google, a ofrecer alternativas a los usuarios en su sistema operativo móvil, como en el caso de Android, donde los de Mountain View han tenido que introducir alternativas a su buscador por defecto, Google. Parece que vamos hacia un mercado en el que todos los desarrolladores de apps tengan las mismas oportunidades para llegar a los usuarios, y sobre todo, donde estos sean más libres de elegir las apps que quieran para su día a día, y que estas no vengan impuestas por fabricantes o desarrolladores.