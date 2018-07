Instagram te dejará eliminar seguidores así en vez de bloquearlos

A medida que ha pasado el tiempo Instagram se ha convertido en la niña mimada de Facebook (el grupo empresarial). Sobre todo en los últimos meses, en los que la principal red social ha pasado por momentos bajos de reputación y la actividad de los usuarios se ha estancado, la aplicación de fotografía sigue pujante y con una imagen fabulosa entre usuarios y anunciantes.

Así que Facebook la cuida. Continúa puliendo con esmero la funcionalidad de la plataforma para hacerla más cómoda para todos. En esta dirección va una de las últimas pruebas que está haciendo Instagram. Una nueva función para eliminar seguidores de una cuenta pública (las privadas pueden acotar sus followers libremente) está en marcha y, si todo va según lo planeado, probablemente se pondrá a disposición de todos los usuarios en los próximos meses, como suele ser habitual en estos procesos.

Con esta nueva capacidad los usuarios podrán ser más sutiles cuando quieran cortar la relación con alguno de sus seguidores. Bloquear una cuenta para que no vea tus publicaciones tiene un factor agresivo: la otra persona puede darse cuenta de que le has cortado el acceso y darse a la indignación. Si se trata de un follower pesado, un hater obcecado o un acosador online no te importará su enfado. Pero si se trata de una persona a la que conoces quizá no estés tan cómodo emocionalmente con ello.

A la hora de bloquear a un amigo con el que hace tiempo que no tienes relación o a una ex pareja siempre hay reticencias. ¿Qué pensará si se entera? ¿Se lo tomará mal si se entera? Esto es precisamente lo que trata de evitar la función de eliminar de Instagram.

Cuando eliminas a un follower, la plataforma te pregunta si estás seguro y al mismo tiempo te aclara que a este usuario no se le notificará su eliminación. Así, la persona deja de seguir viendo tus publicaciones y puede que nunca se entere de que ya no te sigue. Incluso puede que si en algún momento se meta en tu perfil y compruebe que no te sigue piense algo tipo “qué raro, le habré dejado de seguir sin querer” (aunque esta coletilla no durará para siempre; en cuanto la gente empiece a saber que existe una función para eliminar sabrá lo que ha ocurrido).

En cualquier caso se trata de una acción menos agresiva, especialmente porque tiene lazos con el mundo real. A una persona que conoces no puedes despecharla en las redes sociales y este tipo de herramientas facilitan la convivencia digital. Instagram ya puso en marcha recientemente otra función en este sentido, destinada a silenciar las publicaciones de un usuario al que sigues. Ocurre lo mismo: no puedes dejar de seguir a un amigo porque sea muy pesado con sus fotos de comida suculenta.