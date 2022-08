Un ingeniero crea un programa que "pita" cuando Google recaba información personal

Que Google nos espía es un hecho. El acceso gratuito a su buscador, navegador Chrome y otros servicios como Gmail tienen un precio: recopilar toda la información posible de sus usuarios, principalmente con fines publicitarios.

Una práctica legal, pero que a nivel moral deja bastante que desear. Aunque, realmente es el usuario final, entre los que me incluye, el que decide apostar por las herramientas de Google por su comodidad, a costa de saber que espiará hasta el último paso que des en la Red.

Pero, ¿nos espía Google tanto como hemos ido leyendo en todo tipo de artículos? Pues parece que sí, o esto es lo que se desprende del programa que ha ideado un ingeniero informático y que emite un pitido cada vez que Google recopila información durante la navegación.

Google te espía mucho más de lo que te imaginas

Hablamos de Bert Hubert, un desarrollador que ha demostrado que Google recopila muchísima más información de lo que imaginábamos en un principio.

I made a very very simple tool that makes some noise every time your computer sends data to Google. Here a demo on the official Dutch government jobs site. The noise starts while typing the domain name already. Code, currently Linux only: https://t.co/ZjKeOSfYff pic.twitter.com/dEr8ktIGdo