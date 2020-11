Cómo mejorar la privacidad de nuestra cuenta en Facebook

La red social de Mark Zuckerberg sigue siendo la más utilizada del mercado, a pesar de todos los escándalos de los que ha sido protagonista a lo largo de los últimos años. Precisamente como consecuencia de estos problemas, la red social ha tenido que hacer un importante trabajo mostrando a los usuarios que hacen todo lo posible por proteger su privacidad. De ahí que recientemente Facebook haya estrenado unos nuevos ajustes de privacidad, que nos permiten tener un mayor control sobre lo que aparece en nuestro muro, y sobre las vías de interacción que tienen otras personas sobre nuestra cuenta.

Así puedes gestionar la privacidad de tu cuenta de Facebook

Estas novedades en la gestión de la privacidad han sido algunas de las principales características que ha estrenado la red social en los últimos meses. El objetivo es tener un mayor control sobre nuestra cuenta y evitar así las fugas de información y la exposición indeseada de nuestra cuenta respecto de otras personas. Podemos acceder a este menú de privacidad desde la pantalla principal de la app de Facebook, donde podemos pulsar sobre las tres rayas horizontales en la parte inferior derecha de la pantalla.

De ahí podremos acceder a los accesos directos de privacidad, donde podremos elegir cada uno de los aspectos de esta y la manera en que se van a comportar. Aquí podremos elegir qué personas pueden ver lo que compartimos, limitando así la exposición de nuestras publicaciones a otras personas que no tenemos intención de que conozcan qué es lo que publicamos. También podemos elegir la forma en la que las personas nos pueden encontrar dentro de la red social de Facebook. También podemos configurar nuestros datos dentro de la app, de la forma en que se gestionan dentro de esta. Ahora este menú es mucho más sencillo de utilizar, ya que tiene una interfaz mucho más vistosa y comprensible.

También podemos configurar alertas con las que saber si alguna persona ha intentado entrar en nuestra cuenta de manera no autorizada, por lo que siempre podremos recibir avisos con estas acciones potencialmente fraudulentas. Algo que podemos hacer también desde la versión web de Facebook, pulsando sobre el icono superior derecho, donde podemos acceder al menú de “Configuración y privacidad”. En este caso veremos las mismas opciones y menús que aparecen en el móvil desde la pantalla de nuestro ordenador. Por tanto de esta forma podremos modelar a nuestro gusto las preferencias de privacidad para que nuestros datos nunca estén en peligro y que no exista la posibilidad de que alguien que no queremos que acceda a nuestras publicaciones pueda hacer uso de ellas.