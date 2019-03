Cómo saber quién te llama desde un número oculto (y cómo bloquearlo)

Los números ocultos son bastante frecuentes y no suelen ser del gusto de nadie. En la mayoría de los casos se trata de teleoperadoras que desean ofrecernos su última oferta. Otro uso que se le da a este formato son las bromas telefónicas. A muchas personas les resulta molesto recibir llamadas con estos propósitos continuamente, incluso en horas en las que estamos trabajando o durmiendo.

Otro problema muy común es recibir una llamada de un número que no tenemos guardado. En ocasiones la curiosidad nos juega una mala pasada y al momento nos arrepentimos de haber contestado o devuelto la llamada.

Estas situaciones ya no tienen por qué repetirse. Hoy en día existen aplicaciones prácticamente para todo, incluso para solucionar estas molestas circunstancias. En este tutorial en vídeo te presentamos una aplicación capaz de identificar los números ocultos o los que no tienes guardados en la agenda. Además también te permitirá bloquear dichos números para que ya no vuelvan a molestarte.

En el vídeo se explica el funcionamiento y las diferentes posibilidades que ofrece esta útil aplicación para dispositivos móviles. Siguiendo sus indicaciones, el tutorial explica cómo es posible poner nombres a teléfonos desconocidos, tanto si es un particular el que realiza la llamada como si se trata de una gran empresa.

Gracias a este tutorial, sólo quien tú desees podrá contactar contigo y ya nadie se podrá esconder detrás de un número oculto. Descárgate la aplicación y aprende cómo funciona para empezar a disfrutar de los beneficios que ofrece, que, cómo puedes comprobar, no son pocos.

