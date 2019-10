Como suele ocurrir, ser de los primeros en estrenar un nuevo software o la primera unidad de un móvil, o coche, o el tipo de producto que sea, puede acarrear ciertos problemas. En el caso de los móviles es problema es patente en algunas ocasiones, ya que no siempre las primeras versiones de un software son todo los estables que a los usuarios les gustaría. Es muy habitual encontrarse fallos en los primeros días que una app o sistema operativo en su nueva versión, lo vemos en Android, en Windows, y por supuesto también en iOS 13. Es el caso del último fallo que se ha conocido de iOS 13, que afecta a uno de los aspectos más utilizados por los usuarios, como es iCloud.

Nuevo fallo en iOS 13

iCloud es la plataforma en la nube de Apple, y los que usáis los dispositivos de Apple sabéis de su importancia, ya que está presente en todos estos y se encarga de sincronizar todo tipo de datos para que estén disponibles en todos ellos inmediatamente. Una de las características más populares de iCloud es la de los recordatorios. Estos permiten generar avisos para que salten en diferentes dispositivos de Apple asociados a nuestra cuenta de iCloud, para no olvidarnos de nada y tenerlo todo siempre presente. El problema es que desde que ha llegado iOS 13, esos recordatorios no han funcionado correctamente.

Hasta el punto de que muchos usuarios están perdiendo estos recordatorios por completo. Ha sido actualizar a la nueva versión iOS 13, y todos los recordatorios que habían añadido a la plataforma anteriormente se han borrado. Da la casualidad de que Apple precisamente ha actualizado su app de recordatorios para ofrecer una mayor funcionalidad y facilidad de uso. Pero parece que todo esto está tornando en todo lo contrario, que en lugar de mejorar la experiencia, los usuarios están reportando numerosos problemas que incluso están acabando con sus recordatorios en iCloud.

El problema radica en que muchos de estos recordatorios han sido creados desde iMac o Mac de Apple que cuentan con las versiones anteriores al nuevo MacOS Catalina, que es la última versión de este sistema operativo de sobremesa de Apple. Y estos problemas se producen porque la nueva app de recordatorios no es compatible con las anteriores versiones tanto de iOS como de MacOS. Por tanto, todo aquel que genere contenidos para sincronizar desde una versión anterior, verá como sus recordatorios desaparecen.

El mayor problema ahora es que es imposible, en el caso de los Mac, actualizarse a la última versión MacOS Catalina. Este sistema operativo está presentado y lanzado oficialmente, el problema es que aún no ha llegado a ningún ordenador de Apple, porque se distribuirá próximamente. Así que es imposible poder sincronizar de manera satisfactoria hoy en día este tipo de contenidos con iCloud, hasta que no llegue Catalina al Mac. Así que la mejor decisión de momento, si tienes un Mac y sueles sincronizar contenidos con tu iPhone a través de iCloud, es no actualizar a iOS 13 hasta que MacOS Catalina está funcionando en tu Mac.