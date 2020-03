Windows 10 es el sistema operativo más popular del planeta cuando hablamos de ordenadores personales, y sin duda el más carismático de cuantos han llegado al mercado desde que se popularizó la informática y tecnología para nosotros. Un sistema operativo que como tantos otros no es perfecto, y que también sufre importantes problemas y fallos. En este caso se trata de uno bastante grave, ya que nos impide nada menos que navegar en Internet, algo especialmente importante en estos días en que estamos la mayoría de nosotros en casa y el acceso a Internet es algo básico para poder conectarnos al mundo. Lo peor de todo esto es que no parece haber una solución a la vista.

Microsoft desvela un importante fallo para Windows 10

La firma de Redmond suele avisar a los usuarios en su página de soporte cuando aparece algún problema relacionado con la estabilidad, seguridad o rendimiento del sistema operativo. Y en este caso se ha publicado un nuevo fallo que afecta a las versiones entre 1709 y 1909. Esta última es la que está disponible más recientemente. Parece ser que el problema que provoca esta desconexión de Internet tiene que ver con las conexiones VPN. Como sabéis estas conexiones seguras se suelen utilizar para conectarse a sistemas remotos para trabajar, como intranet o similares. Y son muchas de las apps que se utilizan para trabajar las que son especialmente sensibles con este problema.

Los módulos que se utilizan estos protocolos afectados por el fallo de Windows 10 están presentes en apps tan importantes como Office o Teams, dos aplicaciones básicas para el trabajo en equipo a distancia, y seguramente de las que más se están utilizando estos días de intenso teletrabajo. Cuando el fallo aparece, podemos ver que la conexión a Internet aparece como limitada o que directamente no hay acceso a Internet. Microsoft ha detallado que en caso de sufrir este problema con la conectividad, lo que debemos hacer es reiniciar el ordenador. En ese caso la conexión volverá a estar activa hasta que el fallo vuelva a hacer acto de presencia.

Al menos está identificado cuál ha sido el parche del sistema operativo que ha traído este fallo a Windows 10. Se trata del parche KB4535996. Borrando este parche el problema desaparece, pero lógicamente esta no es una operación que esté al alcance de cualquier usuario, por lo que lo mejor es esperar a que llegue una solución. El problema es que esa solución según la propia Microsoft no va a llegar pronto.

De hecho no será hasta comienzos de abril cuando este se encuentre disponible. Esto puede ser la semana que viene, o más adelante. En cualquier caso si estáis utilizando una VPN y os pasa esto, ya sabéis, lo mejor es reiniciar el ordenador para acabar al menos momentáneamente con el problema. Fallos que suelen ser bastante comunes no solo en Windows 10, sino en otros sistemas operativos, no hay más que ver que muchos parches que llegan para arreglar unas cosas, terminan rompiendo otras.