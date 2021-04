Ya hay fecha para el lanzamiento de Clubhouse en móviles Android, ¿sabes cuándo?

Clubhouse es una de las redes sociales de moda en este comienzo de 2021, que ha dado, no solo para que sus usuarios crezcan de manera constante gracias a un sistema de invitaciones realmente eficiente, sino que ha servido de anzuelo para pescar víctimas dentro del territorio Android, a través de supuestas apps oficiales creadas por hackers que contenían malware con el que infectar dispositivos de todo el mundo.

Así que con estos antecedentes, es normal que nos tomemos con mucha precaución estas noticias que, por suerte, parece que han podido ser verificadas gracias a mensajes publicados en redes sociales por parte de trabajadores de la propia Clubhouse. Concretamente, una diseñadora que ha mostrado pantallas de lo que parece que será la versión oficial para Android.

Lista en unas pocas semanas

Ha sido una de las desarrolladores de Android dentro de Clubhouse la que ha mostrado cómo van los trabajos de la app para el sistema operativo de Google. Con un escueto "Cómo empezó, cómo va", ha querido dar a conocer que la segunda de las capturas se corresponde con la versión para dispositivos con Android, concretamente enviada desde un Pixel de los de Mountain View por lo que ya está operativa a nivel interno.

Además de esas capturas, han aparecido otros mensajes donde se explica con más precisión que las pruebas a esa build de Android ya llevan semanas ofreciendo grandes resultados y, más concretamente, advirtiendo de que "está funcionando muy bien". ¿Acaso eso significa que estamos ante un lanzamiento más que inminente? Por sí solo no da esa sensación, pero algunos medios interpretan que sí.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it’s coming on nicely

Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od