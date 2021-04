Ya hay fecha para el Google I/O, ¿qué podemos esperar de este evento?

Hace solo unos días os contábamos que Apple había anunciado la celebración de su WWDC, la conferencia de desarrolladores en la que normalmente conocemos las nuevas versiones de sus sistemas operativos e incluso a veces nuevos dispositivos de la marca. En esta ocasión hemos conocido la fecha en la que se va a celebrar su evento equivalente en Google. Se trata del Google I/O, una cita en la que también vamos a conocer las principales novedades sobre software de la firma de Mountain View, así como probablemente también la existencia de nuevos dispositivos de la marca.

¿Cuándo se celebra?

Pues bien, tal y como ha anunciado Google desde su cuenta oficial de Twitter, esta nueva edición se va a celebrar entre el 18 y el 20 de mayo, y un año más, como en el caso de Apple, va a ser un evento online, lógicamente como consecuencia del coronavirus y la pandemia, a pesar de que en Estados Unidos la vacunación va mucho más avanzada. Sea como fuere se trata del evento más importante de Google cuando hablamos de software de todo el año, pero es muy probable que también conozcamos nuevos hardware durante esta cita. Quienes quieran asistir virtualmente, se van a poder registrar gratis para poder seguir todo el evento online. La presentación principal como es habitual será conducida por Sundar Pichai, el CEO de la firma.

¿Qué podemos esperar de esta cita?

Pues como es habitual cada año, lo más importante que vamos a conocer durante estos días es Android 12. Al igual que hace Apple con iOS, será el evento en el que se vista de largo el sistema operativo, y donde conozcamos de manera oficial sus principales novedades, aunque durante estos meses se vayan filtrando mucha de estas funciones gracias a las versiones preliminares. Lógicamente también conoceremos novedades de otros muchos productos de la firma de Mountain View, como el Asistente de voz, u otras versiones del sistema operativo, como Android Auto, Android TV, o también de Chrome OS.

Será una ocasión perfecta para conocer en definitiva todas las novedades del ecosistema de software de Google, como por ejemplo de Google Fotos, de Google Maps, Drive, Documentos y mucho más. Pero también debería haber espacio para el hardware, con nuevos productos. De hecho en los últimos días estamos conociendo la existencia de algunos productos que podrían presentarse entonces. Como unos nuevos auriculares, los Pixel Buds A, que serían el modelo más barato de la marca, y por tanto dirigido a un público más masivo.

Puede que se presenten antes, pero no sería de extrañar que se presentaran aprovechando la ocasión. Lo que no se esperan son nuevos móviles, ya que estos suelen llegar en otoño, sobre el mes de octubre, este año de hecho podrían llegar con sorpresa, con procesadores propios. Pero en caso de presentarse algo en este evento, no parece que vayan a ser dispositivos de envergadura. Quizás algún nuevo producto de su marca Nest, o algún accesorio relacionado con Chromecast, pero sin duda alguna el gran protagonista será Android 12 y su primera beta pública.