¿Harto del corrector del teclado de tu móvil? Así puedes eliminar sus sugerencias

A lo largo del día escribimos muchísimo con nuestro móvil, ya sean mensajes en WhatsApp, correos electrónicos, lo cierto es que el teclado es seguramente la app que más utilizamos. Y si tienes un móvil Android, lo más probable es que cuentes con Gboard, el teclado de Google, que sin duda es uno de los mejores que podemos tener instalado. Como otros teclados, a veces se pasan de serviciales y corteses, y nos ofrecen continuas correcciones a los diferentes textos que escribimos, algunas de ellas de lo más disparatadas que puedas imaginar, pues bien, así puedes acabar con las que más te irriten.

Elimina las sugerencias que más te molesten

Como decimos, el teclado de Google es el más común en los móviles Android, y este nos ofrece diferentes diseños y funciones realmente interesantes, como encontrar GIF, stickers y pegatinas animadas, y un montón de funciones más que hace de él un teclado muy competente. Pero para muchos tiene un fallo que encontramos en otros teclados de este tipo, y es un corrector demasiado invasivo, y algunas veces bastante ridículo en sus sugerencias. Por tanto, si quieres ir eliminado las sugerencias más absurdas, hay una forma bastante sencilla de hacerlo.

Borrando para siempre a Néstor | Tecnoexplora

Como sabéis, cuando escribís cualquier palabra en el teclado de Google, normalmente nos ofrece tres alternativas para completar las palabras que estamos escribiendo, estas tres sugerencias no son casualidad, sino que Google intenta predecir qué es lo que vamos a escribir en base a la conversación y a nuestros hábitos de escritura. Por eso a veces si no hay demasiada historia de escritura detrás nuestro nos suelta auténticos disparates. Aunque también es capaz de ofrecernos otras sugerencias bastante útiles, sobre todo en los textos más obvios. En cualquier caso, si no quieres que te recomiende una palabra más veces, puedes hacer lo siguiente. Mantén pulsada esa palabra de forma prolongada un par de segundos, aparecerá entonces en el centro de la pantalla una papelera con el texto de eliminar sugerencia. Solo hay que arrastrar la palabra hasta la papelera para que esta se borre para siempre. Esto quiere decir que cuando volvamos a escribir la misma palabra, no nos propondrá nunca más esa palabra que hemos eliminado. Por tanto, en mi ejemplo, el teclado me sustituye Google Nest por Google Néstor, por lo que arrastro Néstor a la papelera y no vuelvo a ver nunca más esa sugerencia.

Si queremos ser más radicales, podemos directamente desactivar la función de corrección y autocompletado de las palabras, que viene activada por defecto. Para ello debemos pulsar sobre la tuerca de ajustes que aparece en la parte superior del teclado, y desactivar la corrección automática de las palabras. Por tanto, podemos deshacernos por completo de este tipo de correcciones, y no tener que estar pendientes de estar borrando esas palabras que no queremos. En cualquier caso, la idea es la de poder utilizar esta función, pero siempre con una serie de palabras que ayuden, y no todo lo contrario, que a veces nos dejan en completo ridículo.