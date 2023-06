¿Hacer llamadas con tu tableta Android? Pronto podrás hacerlo

Las tabletas son sin duda el complemento perfecto para nuestro smartphone. Sobre todo, si este no tiene una pantalla de gran tamaño y queremos disfruta de ciertos contenidos con más holgura visual. Pero hay algo en lo que tradicionalmente las tabletas no nos han podido ayudar, y es a la hora de realizar llamadas. Porque lógicamente estos dispositivos, en su mayoría, sobre todo los más populares y accesibles, no tienen acceso a las redes móviles, por lo que se descarta por completo cualquier posibilidad de hacer llamadas. Pero eso podría cambiar dentro de poco con lo que está preparando Google.

Sigue tus llamadas en la tableta Android

Es algo que se puede hacer en los iPads de Apple, responder a una llamada de Facetime y seguir con ella en pantalla grande, y eso es lo que persigue Google. Y todo tendría su origen en el Google I/O celebrado hace ya casi dos meses, y donde la compañía californiana anunció una nueva API que permite reenviar audio a otros dispositivos, por ejemplo, desde un teléfono a una tableta.

Esto lógicamente abre muchas posibilidades, ya que permite a los desarrolladores de apps de terceros el poder llevar el audio desde el smartphone a la tableta fácilmente. Y a diferencia de Apple, esta posibilidad estaría disponible para cualquier desarrollador, por lo que no solo las apps de Google serán capaces de reenviar ese audio, sino también de otros desarrolladores. Por lo que quién sabe si en el futuro podrás seguir una llamada de WhatsApp en tu tableta, o de Google Meet, entre otros muchos.

Eso sí, esta API no puede hacer magia, y la llamada se desarrollará en el teléfono igualmente, de ahí que se reenvíe el audio a la tableta. De esta forma las llamadas se desarrollarían de forma similar a un streaming, por lo que necesitaríamos una conexión a la red para que esos datos de la llamada lleguen al dispositivo secundario, en este caso la tableta. Esto lógicamente tiene ciertas implicaciones, y es que si el dispositivo principal, el smartphone, se queda sin conexión o batería, la llamada automáticamente se terminará deteniendo.

Pero sin duda nos parece una funcionalidad genial, que va a abrir muchas posibilidades a los usuarios de Android, que no solo podrán hablar desde su móvil, sino también desde una tableta, de la misma forma en que lo hacemos, por ejemplo, desde un reloj inteligente, que básicamente se dedica en exclusiva a retransmitir el audio del teléfono mediante Bluetooth. Así que al final se trataría de dotar de esta funcionalidad a otros dispositivos tan importantes como son las tabletas.

De momento es solo un desarrollo, una API que deben implementar los desarrolladores de software para que sea una realidad en nuestros dispositivos. Así que es de esperar que todavía pasen meses antes de que alguna aplicación permita realizar esto en las tabletas con el sistema operativo de Google. Sin duda un paso en la buena dirección por parte de Google porque amplia mucho las posibilidades de estos dispositivos.