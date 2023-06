Así de sencillo es evitar que el mando de tu Android TV grabe audio

La privacidad se ha convertido en una prioridad para muchos usuarios. Muchos de nuestros dispositivos tienen cámara o micrófono que pueden ser susceptibles de ser hackeados y usados para espiarnos. Para evitar esto, tenemos varias opciones como retirar el permiso de uso a las aplicaciones si no es estrictamente necesario para su funcionamiento o apagando el micrófono.

Inhabilita el micrófono en Android TV

Es habitual que los móviles, Tablet, ordenadores, altavoces y pantalla inteligentes cuentan con cámaras y micrófonos entre sus funciones, Con la aparición de los televisores inteligentes y el uso de los asistentes de voz es muy normal que estas incluyan además de altavoces micrófonos. Aunque es muy útil el asistente de voz, ya que con un simple comando de voz podemos controlar aspectos como la reproducción o el volumen en nuestros televisores, no es muy habitual su uso. Por lo que proteger nuestra privacidad podemos apagar el micrófono si no hacemos uso de él. Y, sobre todo, si tenemos sospechar que podamos ser escuchados a través de la tele.

Uno de los sistemas más populares en las Smart TV es Android, es muy similar al de los teléfonos móviles en cuanto a permisos se refiere. Y es revocando los permisos de uso como vamos a inhabilitar el micrófono. Pero hay que tener en cuenta de que cuando lo desactivemos no vamos a poder hacer uso del micrófono hasta volver a activarlo posteriormente.

Administrar los permisos en Android TV, es tan sencillo como entrar en los " ajustes " del sistema y seleccionar " Aplicaciones ".

Una vez accedemos a las opciones de configuración de este apartado, seleccionamos "permiso de las aplicaciones". en donde encontramos la opción " micrófono ", desde aquí podemos ver qué aplicaciones pueden hacer uso del micrófono.

Como norma general no son muchas las aplicaciones que tienen acceso a esta función por lo que nos costará poco realizar el ajuste. Ya que debemos hacerlo uno a uno en todas las aplicaciones que tengan permitido el acceso.

Pulsa sobre una de la app, para entrar en las opciones de configuración. A continuación, selecciona entre las opciones “No permitir”.

Repite el proceso para todas las aplicaciones, de modo que, al realizar el cambio de permisos en todas, quede desactivado.

Aunque lo desactivemos, seguirá funcionando en segundo plano, ya que este podemos aplicarlo a todas las aplicaciones excepto las propias del sistema. Aunque por norma general no tiene acceso a este, y no representa una amenaza. Algo que por otro lado es poco probable, gracias a los permisos del sistema operativo y sobre todo porque a nivel técnico es algo difícil de llevar a cabo, aunque no está de más tenerlo en cuenta por si acaso. Podemos deshacer el ajuste cuando creamos conveniente y habilitar de nuevo el micrófono si queremos hacer uso de app como YouTube o el asistente, que son de las pocas apps que por defecto nos solicitan en uso del mismo.