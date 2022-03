Guarda tus tiques de compra en tu móvil para tenerlos siempre a mano

Cada vez que compramos algo en una tienda nos entregan junto el articulo el comprobante de compra, ya sea una factura o un ticket siempre es recomendable guardarlos para futuras reclamaciones. Pero no siempre es posible guardarlos o no que no se extravíe alguno, por lo que si necesitas tener tus tickets a buen recaudo siempre puedes hacer uso de la app como la que te hablamos a continuación.

PhotoTicket

Para algunos usuarios es muy importante mantener el orden en cuanto a tickets de compra se refiere, ya sea para justificar los gastos, para hacer cambios o hacer reclamaciones a posteriori es muy importante conservarlos. Los tickets de compra nos acreditan legalmente como consumidor de un producto y esto a su vez nos ayudan a ejercer nuestro ante una reclamación, tramitación de una garantí, seguro o indemnización. Los recibos registrados en la app tienen la misma validad legal que el documento digital.

Una forma muy sencilla de llevar siempre encima todas nuestras facturas ya sean física o digitales, tarjetas de fidelización, descuentos o resguardos. Encontrar app que nos ayuden a gestionar y ordenar nuestros gastos no es algo completo, lo que si puede serlo es encontrar una intuitiva y fácil de usar con la que podamos organizar y gestionar nuestros gastos ya sean personales o de empresa. Para ello en la tienda a aplicaciones de Google encontramos Photo Ticket una app muy fácil de usar con la que sólo tenemos que hacer uso de teléfono móvil para no perder ni un solo ticket.

PhotoTicket | TecnoXplora

Además de almacenar y organizar las facturas también podemos compartir con otros usuarios los recibos y los informes de gastos. Además, incluye una potente herramienta de búsqueda que nos facilitará al máximo el localizar un determinado gasto o recibo. Una aplicación segura que en la que podemos guardar todos los Ticket, estos se guardan en un espacio propio alojado en la nube al que sólo nosotros tendremos acceso. Desde donde podemos acceder a través de cualquier dispositivo e imprimir cualquier ticket de compra que hayamos registrado en ella.

Además de esto podemos usarla tanto de forma online como offline y además podemos guardar los documentos en varios formatos para facilitar el envío a otro tipo de plataformas de gestión o entidades públicas que nos los soliciten. Una aplicación con la que podemos llevar una gestión completa de nuestros gastos ya que no sólo podemos acceder a la información en tiempo real, sino que además tenemos acceso rápido a los gastos de los último siete días pudiendo incluso geolocalizar donde se ha producido en gasto.

Ordena tus facturas como quieras creando diferentes categorías o por años, uso para ello el método que más se ajuste a tus necesidades. Una potente herramienta que te ayuda con el orden y si eres de los que acostumbra a traspapelar los recibos, facturas y ticket de compra que se necesitan a anudo para para hacer las liquidaciones de gastos. Llegados a un tiempo prudencial tenemos la opción de conservarlos o bien realizar un filtrado de estos y eliminar todos los que ya no nos sean necesarios.

