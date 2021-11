Cuidado con presuntos SMS de tu banco, otra campaña de smishing está en marcha

Lamentablemente hay días como hoy en los que tenemos que hablar no una vez, sino varias veces de distintas amenazas para nuestros teléfonos móviles. Porque hoy no solo hablamos de Joker, un virus que está de vuelta en nuestros móviles Android, sino de otra amenaza que es tan peligrosa como esta, y que es incluso más masiva. Ya que estamos hablando entre otras cosas de que puede hacerse con nuestros datos bancarios de la forma más absurda, aprovechándose precisamente del miedo que despiertan este tipo de amenazas en nosotros, tal y como vais a poder comprobar a continuación, gracias al smishing.

No hagas caso a esos SMS

En estos días hemos sido muchos los usuarios que hemos recibido mensajes fraudulentos presuntamente enviados por parte de nuestro banco. Y decimos presuntamente porque la realidad es que no han sido ellos quienes los han enviado, sino más bien los hackers. Y el problema es que son métodos en los que caemos fácilmente las personas, porque a priori parecen mensajes coherentes y lógicos que nos puede enviar nuestro banco, pero que esconden todo lo contrario, una manera de hacerse con nuestras credenciales y por tanto acceder a nuestras cuentas bancarias. El método utilizado por los hackers es el del smishing.

¿Cómo funciona este fraude?

Pues básicamente como tantos otros de los que somos víctimas, suplantando la identidad de una empresa reconocida. En este caso se trata de un banco cualquiera, que nos envía un mensaje SMS con el texto “Nuestro sistema nos alerta de movimientos no autorizados con su tarjeta de crédito. Para que podamos ayudare, sigue nuestro enlace” y a continuación una dirección web corta, que debemos pulsar para presuntamente ver qué está ocurriendo con esos cargos no autorizados. El problema es que como nos han advertido desde el banco en otras comunicaciones, tu banco nunca te va a enviar SMS con enlaces, nunca, por lo que, si has recibido uno de estos, bórralo inmediatamente.

SMS fraudulento a la izquierda | Tecnoxplora

Personalmente, somos dos personas las que lo hemos recibido suplantando al mismo banco en la última semana. Y además hemos podido comprobar que los hackers perfeccionan en cuestión de días el método. Ya que el primer mensaje que recibimos nos mostraba el remitente del banco en minúsculas, por lo que se mostraba separado de los mensajes oficiales del banco. El último lo hemos recibido con las letras mayúsculas, de la misma manera que lo hace el banco originalmente.

Lo que ha tenido como consecuencia que el SMS se haya almacenado junto al resto de los SMS originales del banco. Así que mucho cuidado, si recibís un SMS de este tipo, obviarlo por completo y borrarlo. Y acto seguido hablar con vuestro banco para ponerlo en conocimiento, y en última instancia para comprobar si hay algo de cierto en el mensaje sobre los cargos no autorizados. Pero nunca pulséis ese enlace, porque se os llevará a otra pantalla en la que se os pedirán las credenciales de acceso al banco, y en ese momento os los borrarán. Así que ignorarlos por completo, no hay otra forma de evitar estos ataques de smishing.