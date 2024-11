Google nos evitará decepciones al descargar apps con su nueva función

A quién no le ha ocurrido, descargar una app con toda la ilusión de mundo, porque las capturas prometían bastante, los comentarios no eran del todo malos, y en el momento de ejecutar la app, tardar alrededor de 30 segundos o 1 minuto en desinstalarla, sencillamente porque o está llena de publicidad o no tiene nada que ver con lo que veíamos en las capturas de pantalla. Pues bien, eso será menos probable en el futuro con las funciones que está desarrollando Google para la tienda, y que nos advertirán de esto podría ocurrirnos en el momento de descargar la app.

Nuevas advertencias al descargar apps

Ahora en la Play Store de Google, antes de descargar una app, contamos con numerosa información que nos puede ayudar a dar el paso o no. Porque podemos consultar primero las reseñas, tanto la puntuación global como la opinión de cada usuario, así como ojear las capturas de pantalla o vídeo que nos muestran el funcionamiento de la app o juego. En definitiva, podemos hacernos una idea de lo que nos vamos a encontrar.

Pero lo que propone ahora Google va más allá, y es que quieren que contemos con la suficiente información como para descargar la aplicación con todas las garantías, incluso conociendo qué es lo que les pasa a otros usuarios que ya la han descargado antes que nosotros. Y es que en el desmontaje de la aplicación que han hecho desde el sitio Android Authority, han dado con una serie de nuevos mensajes que nos advierten precisamente de datos relevantes que nos podrían hacer pensar que esa aplicación va a ser toda una decepción.

Los mensajes son tres, el primero nos dice que Esta aplicación se desinstala con frecuencia en comparación con aplicaciones similares en Play. Lo que nos anticipa que mucha gente la ha borrado de sus móviles más que la media, por lo que no sería raro que nosotros hiciéramos lo mismo. También nos podría indicar que Play tiene datos de usuario limitados sobre esta aplicación. Esto quiere decir que no tiene todos los detalles para recomendarnos o no la app, y que por tanto si la descargamos será por nuestra cuenta y responsabilidad.

Y por último también podríamos ver este mensaje, Esta aplicación tiene pocos usuarios activos en comparación con otras en Play. Esto quiere decir que una vez que se descarga la app, son pocos la que la utilizan si se compara con otras similares en la tienda de Google. Esto ya nos podría estar anticipando que estamos ante una app mala, que no cumple lo prometido, y que por tanto los usuarios borran cuando pueden, ya que no cumple las expectativas, y probablemente a nosotros nos pase lo mismo al descargarla.

Todo esto se ha dejado ver en la versión 43.7.19-31 de la tienda de Google, por lo que, aunque se encuentran dentro del código, son mensajes que no veremos hasta más adelante, cuando la versión estable lo incorpore, algo que podría ocurrir en cuestión de semanas. Desde luego una excelente información para evitar la descarga de apps de baja calidad en nuestros móviles, y que terminen ocupando espacio o haciéndonos perder el tiempo.