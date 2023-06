Google Meet prepara esta interesante función para videollamadas sobre la marcha

Las videollamadas nos pueden pillar de improviso en muchas situaciones. Y si eres de esas personas que se encuentran realmente atareadas, es muy posible que incluso alguna la hayas tenido que realizar mientras andas de un lugar para otro. Para esas situaciones en las que las videollamadas se podrían hacer mientras andamos por la calle.

Google estaría preparando un nuevo modo de visualización de estas, o, mejor dicho, de asistencia a las videollamadas sin dejar de prestar atención a nuestro entorno, y evitando así determinados peligros asociados a mantener los sentidos puestos en el teléfono mientras vamos por la calle.

Nuevo modo sobre la marcha

Ha sido desde 9to5Google donde han dado con esta nueva funcionalidad, que de momento está solo integrada en el código de la aplicación, y por tanto no es activa aún. Pero ya nos da una idea de lo que nos ofrecerá en su momento ya que todos los elementos de esta se encuentran ya dispuestos para su futura activación. Desde esta publicación suelen explorar el APK, la aplicación de instalación, para encontrar estas nuevas funcionalidades, y ahora con lo que se han encontrado es conun modo denominado On the Go.

Este, que se podría traducir comosobre la marcha permitirá precisamente eso, que sigamos una videollamada precisamente mientras andamos por la calle, pero sin tener que estar pendientes del vídeo de la propia videollamada, sino que se centra en lo esencial con una serie de funcionalidades específicas para este momento. Por un lado, elimina la señal de vídeo de las videollamadas, que reducirá el consumo de datos móviles y por tanto solo vamos a poder participar en ellas escuchando a los demás asistentes, y por supuesto hablando con ellos, por lo que se convierte más bien en una reunión de voz, más que nada para que no perdamos el foco de lo que ocurre a nuestro alrededor.

A estas funciones los acompaña también una interfaz completamente diferente. Mucho más sencilla y con botones más grandes. También supuestamente para que podamos controlarlo todo con una mano y sin complicaciones. Esta interfaz cuenta con botones más grandes, como es el de silenciar, levantar la mano, y el de audio, así como para salir de la reunión. Por tanto, son dos aspectos los que cambian con este modo.

Por un lado, no hay vídeo y por el otro lado la interfaz es mucho más sencilla. Con esto podemos seguir centrados en lo que nos rodea, y lo que se quiere evitar es precisamente que podamos sufrir un percance mientras caminamos por estar demasiado metidos en la videollamada. Y es que, si nos encontramos en movimiento, hay que prestar más atención a la circulación de vehículos y personas a nuestro alrededor, y eso requiere que la videollamada sea lo más sencilla posible de seguir. Una función que como decimos de momento está oculta, pero que no va a tardar en estar disponible para todos los usuarios de la app.