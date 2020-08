Google Meet ya permite ver tus llamadas en pantalla grande gracias a Chromecast

El confinamiento ha convertido las videollamadas en la principal forma de comunicarse para muchas personas. El fomento del distanciamiento social ha llevado a los usuarios a optar por apps de videollamadas para poder mantenerse en contacto con la familia y amigos de forma virtual. Algo que ha propiciado una gran carrera por contar con la app de este tipo de llamadas más popular. Google no ha perdido el tiempo y ha explotado lo más posible su Meet, una herramienta no solo útil para hablar con la familia o amigos, sino también para trabajar con grupos ahora que el teletrabajo también es recomendable.

Chromecast llega a Google Meet

La app de videollamadas de los de Mountain View está en constante adaptación y actualización, con diferentes funcionalidades para hacer lo más popular posible esta aplicación entre los usuarios, donde de momento han calado con gran fuerza plataformas como Zoom. Y Google ha dotado ahora a Meet de una características única entre sus rivales, la de poder ver las videollamadas en Chromecast de forma nativa. Esto será posible porque ahora se puede enviar la imagen de la videollamada directamente al dispositivo de Google a través de Chrome.

Google Meet | Google

Y no hablamos del botón de enviar pestaña del navegador, sino a una funcionalidad nativa que permite seguir las videollamadas. Si ya se había habilitado esta posibilidad para los dispositivos Nest Hub Max, ahora es posible convertir cualquier televisor en una gran pantalla para poder seguir nuestras videollamadas. Eso sí, hay que tener en cuenta que cuando utilicemos esta funcionalidad, la webcam del ordenador seguirá siendo la que se utilice para poder seguir adelante con la videollamada, porque lógicamente el televisor no va a poder hacerlo si no cuenta con la cámara y software necesario.

Pero sin duda es una buena manera de que en una llamada grupal sean varias personas las que se puedan ver en una pantalla más grande como la de nuestro televisor. Para poder disfrutar de estas videollamadas en pantalla grande será necesario que los usuarios cuenten con la última versión de Chrome, así como con la versión de firmware más reciente en el dispositivo de vídeo de Google. Una función también interesante cuando debemos unirnos a una llamada grupal en la cual no es necesario que alguien nos vea o nos escuche, como por ejemplo una reunión informativa de trabajo o un curso online en el que solo estamos asumiendo conocimientos.

En estos casos, con enviar la imagen de la videollamada a un televisor con el Chromecast será más que suficiente para poder disfrutar de la videollamada en tamaño grande en cualquier televisor o pantalla de la casa que cuente con un conector de vídeo HDMI. Sin duda una gran novedad para Meet que hace de esta herramienta de videollamadas algo mucho más atractivo para esos usuarios que aún no se habían decantado por esta aplicación para realizar estas videollamadas. Un toque de atención para Zoom y las demás plataformas que tendrían que facilitar la manera en que se realizan las videollamadas.