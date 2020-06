Las videollamadas se han convertido en la nueva fiebre del oro para los editores de software. El confinamiento masivo de meses atrás ha disparado el uso de apps de videollamadas, aupando a lo más alto de las listas de descargas a apps como Zoom o Teams de Microsoft. Los grandes editores del mercado como Facebook o Google han insistido con sus propias alternativas, el primero con Rooms de Messenger, que ha integrado por ejemplo en WhatsApp. Y en el caso de Google hemos visto la integración de la app de videollamadas dentro de Gmail, la aplicación de correo electrónico más importante del planeta. Ahora esa integración comienza a llegar a los usuarios tanto de iOS como de Android.

Salto de Meet a iOS y Android

La mejor forma que tienen los editores de aumentar el uso de una herramienta es integrarla con esas otras que ya utilizan millones de usuarios todos los días. Y siguiendo los pasos de Facebook, Google en este aspecto está integrando ahora Meet en Gmail, y no solo en la versión de escritorio del cliente de correo, como ya os contamos, sino también en la versión móvil, tanto para Android como para los iPhone. Así lo ha comunicado Google, que ha explicado que durante los próximos días y semanas vamos a comenzar a ver una nueva sección o pestaña dentro de la app de correo electrónico.

Al igual que en el menú lateral de Gmail en la web ha aparecido una nueva sección de “Meet” esta hará lo propio en la versión móvil de la app para ambos sistemas operativos. Por tanto desde este lugar tendremos opción de consultar las reuniones a través de Meet que tenemos pendientes, y unirnos a ellas cuando sea el momento indicado. Además también podremos crear nuevas reuniones en forma de videollamada desde este mismo menú. De esta manera Googole consigue integrar una de sus principales apuestas en una de las apps más importantes que tiene en su porfolio, no en vano son cientos de millones los usuarios que utilizan a diario Gmail.

No obstante, Google en su anuncio ha advertido que si no queremos contar con esta pestaña de acceso a Meet dentro de Gmail, podemos optar por desactivarla dentro de los propios ajustes de la app. Por tanto es posible evitar su uso si no es lo que más nos apetece. De esta manera el cliente de correo es un poco más completo y nos permite iniciar o sumarnos a reuniones que se desarrollan en forma de videollamada. Algo que podría ser muy importante en el caso de tener que volver a las andadas y al confinamiento por un segundo rebrote del COVID-19 que todos tememos pueda ocurrir.

Desde luego Meet ha aumentado sus reuniones durante el confinamiento, pero sigue muy lejos de Zoom, el auténtico líder en este segmento, a pesar de que ha tenido graves problemas relacionados con la seguridad de sus reuniones y la privacidad de sus usuarios. Veremos si este tipo de iniciativas le salen bien a Google con su app de videollamadas.