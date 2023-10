Google Meet estrena videollamadas grupales de más calidad, así puedes activarlas

Las videollamadas son algo habitual ya en nuestros dispositivos móviles, lo que hace años parecía una utopía hoy está completamente superado. Otra cosa es que estas llamadas sean mejorables lógicamente. Por esa razón siempre hay un margen en el que podemos disfrutar de ellas con mejor resolución, y por tanto más calidad. Y ello depende de muchas cosas, no solo de la conexión que tenemos activa, sino también de los formatos de vídeo utilizados por los desarrolladores, que deben ser más eficientes para no saturar de datos las redes. Y eso es lo que está haciendo ahora Google con su nueva funcionalidad de Meet, que lleva la resolución Full HD también a las llamadas grupales.

Mejores llamadas en grupo

Ha sido la propia Google la que ha anunciado la actualización de las reuniones grupales a través de Meet, y la calidad de vídeo de estas. Concretamente ha anunciado que las llamadas grupales ahora funcionarán con resolución de 1080p, o lo que es lo mismo, resolución Full HD. Esto es un gran salto de calidad que van a notar sobre todo quienes cuenten con una buena conexión a Internet.

Lógicamente para que este cambio tenga efecto, debemos asegurarnos de que nuestra webcam cuente con esta resolución, ya que en su gran mayoría estas no suelen superar los 720p, por lo que hablamos casi del doble de la calidad. Una vez que hemos comprobado que es así, la funcionalidad debe activarse en la llamada.

¿Cómo se activa?

Pues es muy sencillo, tal y como lo muestra Google en la imagen animada adjunta. Básicamente durante la llamada debemos pulsar sobre el botón que aparece ahora en la parte superior derecha que se puede identificar con el texto 1080p y que automáticamente activa esta calidad de vídeo mientras se mantiene la videollamada. Si te lo preguntas, lo normal es que esta resolución se encuentre desactivada por defecto en Google Meet.

Por tanto, tendrás que hacer sí o sí lo que te hemos explicad para que la llamada se desarrolle de esta forma. También hay que tener en cuenta que, si uno de los interlocutores no cuenta con una cámara de 1080p, la videollamada no se podrá visualizar con esta calidad. Vamos, que, si tu tienes una cámara de esta calidad, pero el resto de los asistentes a la reunión no, obviamente ellos te verán con esa calidad, pero no tú a ellos.

Pero sin duda es una funcionalidad que a muchos usuarios les puede venir bien siempre y cuando cuenten con una conexión a la red de calidad, ya que esta resolución consumirá prácticamente el doble de datos de lo que consumen las que cuentan con las otras resoluciones inferiores. No obstante Google advierte de que la calidad de reproducción siempre se limitará en base a la capacidad de conexión activa en ese momento.

Eso sí, de momento es una función que no está disponible para los usuarios personales de la aplicación, y en cambio sí para quienes usan Google Workspace, las versiones empresariales. Es de esperar que llegue a todos los usuarios en los próximos meses.