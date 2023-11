Google Meet estrena función para celebrar reuniones exprés desde el móvil

La pandemia puso de moda forzadamente las apps y plataformas de reuniones en línea y de videollamadas. Y de entre ellas Google Meet se convirtió junto a Zoom o Teams en una de las herramientas más populares para estos menesteres. Ahora esta se ha actualizado para ofrecernos una función que nos parece muy acertada y que lleva las posibilidades de esta app mucho más allá, a terminales diferentes y sobre todo con una vocación multidispositivo. Vamos a conocer en qué consiste esta nueva función que desde luego nos parece genial.

Así funciona On The Go

De esta manera se denomina una funcionalidad que sin duda va a aportar mucha más libertad a las reuniones a través de Meet. Y es que On The Go lo que permite es seguir las reuniones desde el móvil de una manera mucho más sencilla y cómoda. Se trata básicamente de una nueva interfaz que se activa cuando llevamos el teléfono en la mano. Por ejemplo, imagina que una reunión a la que estás invitado comienza cuando estás andando por la calle y llevas el móvil en la mano.

En esta ocasión Meet detectará automáticamente que lo llevas en la mano, y activará esta interfaz fácilmente. Y esta interfaz básicamente es mucho más sencilla, cuenta con menos botones, pero más esenciales, y estos se muestran en un tamaño más grande, para no tener que estar navegando por menús interminables mientras estamos inmersos en la llamada. Por otro lado, cuando se active este modo, habrá cambios también para nosotros en la reunión.

Porque, aunque se trate de una reunión en forma de videollamada, se activará automáticamente el modo de audio exclusivamente, por lo que en nuestro caso pasará a ser una llamada de voz. Esto es así para evitar distracciones mientras estamos paseando por la calle, con el objetivo de poder seguir la reunión sin necesidad de estar mirando fijamente a la pantalla de nuestro móvil, como cuando estamos conduciendo, con un fin similar.

De esta manera nuestra atención se mantiene en el entorno que nos rodea y no nos aísla de este, al desarrollarse como una simple llamada de voz. En este modo, la interfaz nos muestra grandes botones con funciones como silenciar la llamada, levantar la mano, o activar el altavoz para escucharla. Por supuesto tenemos un gran botón donde se puede colgar la llamada y uno más pequeño donde se puede activar la presentación.

Por otro lado, en la parte superior se puede desactivar este modo, por lo que en última estancia siempre vamos a tener la ocasión de poder volver al modo de reunión original, si es que en ese momento nos podemos permitir realmente mantenerla en su formato original. Esta nueva funcionalidad ha comenzado a llegar a los usuarios de Meet, tanto los que tienen cuentas profesionales como para los usuarios finales de la plataforma.

Esta función siempre se podrá deshabilitar desde los ajustes de la app, y cuando lo hagamos, aunque se detecte que lo llevamos en la mano, no se sugerirá acceder a este nuevo modo, y todo seguirá como antes.