En estos días tan extraños y sin precedentes que nos han tocado vivir confinados, comer es algo aún más importante y constante de lo habitual. Unos por cierta ansiedad, otros por aburrimiento, o por disfrutar por una vez en familia de una cena de restaurante, aunque no podamos salir de casa, lo cierto es que la comida a domicilio es el único resquicio de ese mundo exterior que todavía existe más allá de nuestras ventanas y que seguro que dentro de poco volvemos a retomar. Por eso Google Maps, una de las apps clave para conocer todo lo que nos rodea a nivel hostelero, ha actualizado una de sus características más visibles en la interfaz.

Ahora es más sencillo encontrar comida a domicilio

La app de mapas de Google ha dejado de ser eso simplemente, una app que nos dice la distancia y tiempo que tardaremos entre dos puntos, para convertirse además en toda una guía turística y gastronómica de lo que nos rodea. Por esa razón ahora más que nunca Google quiere que utilicemos su app de mapas para poder encontrar restaurantes a domicilio a nuestro alrededor, y darnos así un buen homenaje en estos días tan duros para muchos de confinamiento, y ahora que muchos habríamos disfrutado de unos días de vacaciones de Semana Santa. Sea como fuere, este cambio tiene que ver con la interfaz de la app de mapas, que se ha modificado precisamente para tener más a mano los restaurantes que cuentan con servicio de entrega a domicilio.

Reparto a domicilio en Google Maps | Tecnoxplora

Por eso ahora en las etiquetas que aparecen debajo de la barra de búsqueda, podemos encontrar después de la de trabajo, la de comida para llevar y a domicilio. De esta manera no hay más que pulsar desde la página principal de la app sobre esas etiquetas para ver todos los restaurantes cerca de nosotros que tienen un servicio de entrega a domicilio. Para llevar también están disponibles, ahora bien, ya es otra cosa si prefieres jugártela saliendo a la calle. De esta manera tenemos “más a mano” esos restaurantes alrededor de nosotros que nos pueden hacer envíos de comida en estos días en los que ya muchos hemos olvidado aquello de que cocinen para nosotros.

Ahora bien, hay un aspecto que no depende tanto de Google, o si, que no nos has gustado. Y es que la información sobre los restaurantes que hacen entregas a domicilio de comida no es lo suficientemente clara o no ha sido adaptada a la situación actual. Con solo un vistazo a nuestro alrededor hemos comprobado que los negocios no han actualizado sus datos referentes a los horarios de apertura ni la información sobre el envío a domicilio. De esta manera no sabemos realmente si un restaurante sigue abierto actualmente aunque sea con servicio a domicilio o no. Así que toca el ensayo y error, llamar por teléfono y cruzar los dedos de que su servicio a domicilio esté activo, algo que como sabéis no está siendo generalizado, incluso en los restaurantes de comida rápida.