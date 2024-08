Google Maps: qué es y cómo activar la réplica de rutas en tu teléfono o reloj inteligente

La app de GPS de Google nos ayuda en todos los trayectos que iniciemos ya sea a pie, en bici, en coche o cualquier otro transporte. Además de seguir las rutas en nuestro teléfono, también podemos hacerlas desde nuestro reloj inteligente sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Las indicaciones de Google Maps en tu móvil o en reloj

Iniciar la navegación en Google Maps es de lo más sencillo, ya sea desde el teléfono o el reloj, solo tenemos que entrar en la app, elegir el lugar al que queremos dirigirnos y pulsar el botón iniciar. De esta forma tan sencilla de forma automática comenzamos a recibir las instrucciones pertinentes para llegar a nuestro destino. Sigue recto, en la rotonda coge a la segunda salida a dos cientos metros gira ala derecha, son algunas de las indicaciones que podemos recibir por parte del asistente. Este se encarga de comprobar si lo hacemos de forma correcta y si no es así de recalcular la ruta para volver al buen camino.

Activando la replica desde el reloj Samsung | TecnoXplora

Ya sea a través de la pantalla del reloj o del móvil, aunque activando una opción en nuestro reloj podremos seguir las indicaciones en cualquiera de los dispositivos independientemente de donde iniciamos la navegación. Si no activamos esta opción, solo recibiremos instrucciones en el dispositivo que en el que hayamos iniciado la navegación.

Para activará una réplica de las rutas en ambos dispositivos es tan sencillo como iniciar la app en desde el reloj y seguir estos pasos:

y seguir estos pasos: Si no hemos instalado la app de mapas en el reloj, será necesario que la descarguemos e instalemos desde la tienda de aplicaciones ejecutadas desde este mismo.

Una vez instalada, abre la app y desliza el menú en el reloj hacia abajo, hasta encontrar los “ ajustes ”.

”. Pulsa sobre este apartado para continuar.

En este apartado, encontramos como primera opción “ Proyección ”, pulsa para abrir el menú

”, pulsa para abrir el menú Desde aquí podemos elegir el tipo de transporte que queremos replicar en el teléfono, ya sea “en coche “, “en transporte público” “en bicicleta” o a pie”

Sigue deslizando hacia abajo las opciones hasta encontrar “replicar en el teléfono”

Activa esta opción tocando sobre el botón junto a esta.

Así cada vez que iniciemos una ruta desde el reloj, con el transporte elegido podremos seguir el recorrido también desde la pantalla de nuestro móvil y viceversa.

De forma que, si no tenemos el móvil a mano, podemos seguir desde el reloj las indicaciones, y por el contrario si no podemos mirar la pantalla del reloj siempre podemos escuchar las indicaciones en el móvil. Por lo que no perderemos nunca el camino. La mayoría de los relojes necesitan mantenerse conectados a los móviles para tener acceso a Internet por lo que es importante que ambos dispositivos se encuentren sincronizados. En el caso de los relojes con sistema de GPS o conexión a internet propia no es necesario que ambos dispositivos estén vinculados por Bluetooth para funcionar correctamente.