Google Maps: ya puedes consultar el precio del combustible de cualquier gasolinera española

La aplicación de mapas de Google sigue actualizándose con funciones interesantes. En esta ocasión con una que nos toca muy de cerca, y que podemos describir como una de las más útiles que podía ofrecer la app. Porque desde hoy ya es posible ver el precio de la gasolina de cualquier gasolinera en España, o al menos de la gran mayoría, sin salir de la app de Google. Una funcionalidad que nos va a servir para saber de antemano el precio del litro de gasolina antes de llegar a la gasolinera. Una funcionalidad que integra en Google Maps una característica que llevaba presente en los móviles Android o iPhone varios años, gracias a apps específicas con esta información.

Conoce el precio del combustible en tiempo real

Desde hoy podemos consultar en nuestros móviles el precio de la gasolina en cualquier gasolinera española, sin salir de Google Maps. Como os decíamos, es algo que ya era posible con distintas apps especializadas en esta información, pero ahora es más sencillo que nunca hacerlo, porque cuando elijamos como destino una gasolinera vamos a poder ver el precio del litro de combustible en el sumario de esta. Solo tienes que buscar en el mapa una gasolinera, la que quieras, y pulsar sobre ella. Una vez que lo hagas verás debajo del nombre de la estación de servicio el precio del litro de gasolina Súper de 95 octanos.

Viendo el precio de la gasolina en Google Maps | Tecnoxplora

Ahora solo tienes que deslizar la tarjeta de la gasolinera hacia arriba para ver el precio del resto de combustibles. Vas a poder ver el precio del litro de Súper 98, del Gasóleo o Diésel, así como también el del combustible de gas licuado de petróleo LPG, siempre y cuando la gasolinera tenga suministro de este tipo de combustibles. Y no hace falta realizar una ruta hasta esa gasolinera para consultar los precios, sino que puedes pulsar sobre cada una de ellas en el mapa y saber en todo momento el precio del combustible en tiempo real. Una funcionalidad que de momento está disponible tanto en las versiones de Android como de iOS para los iPhone

Sobre la versión web de momento no hay novedades, y no hemos encontrado la posibilidad de conocer el precio del combustible de la misma forma. Por tanto, habrá que esperar aún a que esta función llegue a la versión para PC y el navegador web. Así que si quieres ver ya los precios de la gasolina desde tu móvil, solo tienes que actualizar a la última versión la app en tu móvil. Ya sabíamos hace meses que esta función llegaría en algún momento, pero desde luego lo ha hecho sin avisar y para sorpresa de muchos de nosotros, que no imaginábamos poder acceder ya al precio de la gasolina desde Google Maps. Una herramienta excelente para elegir una gasolinera acorde a nuestras necesidades, ahora también teniendo en cuenta el precio de la gasolina, que como sabéis perfectamente no solo cambia todos los días, sino que puede hacerlo a lo largo de él, así que con esta nueva función de Google Maps siempre estaremos bien informados.