Hace semanas que empezamos la desescalada, pero con la llegada del calor y el paso de fases cada vez más personas acuden a los bares. Sin embargo, sigue siendo imprescindible que respetemos las medidas de seguridad, como el uso de mascarillas o la distancia de seguridad. Para evitar aglomeraciones, te explicamos varios trucos para averiguar la ocupación que tendrá la terraza de un local.

Ir a tomarse algo a una terraza, especialmente en fin de semana, es complicado. En muchos locales se siguen reservando mesas, y en otros muchos es difícil encontrar una libre. Si no vas pronto al establecimiento, es probable que ya no quede sitio, y te tengas que mover a otro lugar. Para evitar que esto ocurra y pierdas tiempo yendo de un sitio a otro, o arriesgándote a que el aforo sea mayor del permitido, podemos hacer uso del Google Maps.

Por otro lado, si no logras distinguir en qué terraza se están cumpliendo los requisitos de seguridad y en cuáles no, te recomendamos pinchar en este enlace y conocer en qué has de fijarte para saber si el local está respetando las medidas sanitarias necesarias para frenar el contagio por coronavirus.

Finalmente, recuerda que el virus todavía no se ha erradicado. Cumple con las medidas que ha impuesto el Gobierno y las Comunidades Autónomas, y no olvides llevar nunca tu mascarilla.

