Google Maps mejora la navegación desde la barra de notificaciones de tu móvil

Google Maps no es solo la app de navegación más popular que existe, es la más utilizada precisamente porque es una de las más útiles que podemos instalar en nuestro móvil. Además de ser perfecta para planificar las vacaciones y visitar los sitios antes de viajar a ellos. Pero para poder viajar debemos saber las indicaciones exactas para hacerlo. Y en ese caso Google Maps ahora ha mejorado también la forma en que se muestran las notificaciones de los lugares hacia los que debemos dirigirnos en cada momento. Vamos a conocer en qué consisten estos interesantes cambios.

Nuevas indicaciones en la barra de notificaciones

Que Google Maps nos muestre indicaciones en la barra de notificaciones del teléfono es algo habitual, de hecho desde hace mucho tiempo la aplicación nos muestra un breve resumen de las indicaciones a seguir y la ruta que estamos llevando a cabo con el navegador. Estas suelen aparecer en un gran recuadro de color verde que nos muestra esas indicaciones sin tener que entrar tan siquiera en la app de Google Maps. Pero hoy hemos conocido un nuevo tipo de indicaciones que está dando Google Maps a través de este mismo medio, la barra de notificaciones.

Las nuevas notificaciones de mapas en | Android Police

Porque ahora Google Maps muestra directamente una miniatura de la ruta que estamos siguiendo, con el mapa de fondo y en color azul tradicional el lugar por donde debemos llegar a nuestro destino. Es una miniatura del tradicional mini mapa que aparece antes de seleccionar la nueva ruta que vamos a seguir. Como es lógico, este mini mapa irá cambiando en tiempo real a la vez que vamos avanzando hacia nuestro destino. Estas nuevas indicaciones aparecen ahora, por lo menos en algunos móviles, a la hora de recordarnos cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a casa o al trabajo. Por lo tanto si vamos de camino al coche desde casa o el trabajo, y Google Maps nos notifica de la mejor ruta para llegar a casa, veremos precisamente la miniatura de esa ruta en la barra de notificaciones, avanzando lo que nos encontraremos de amino a ese lugar y haciéndonos así una idea más precisa de cómo va a ser el viaje.

Lo mejor de todo, es que este mapa no es solo una miniatura de la ruta, sino que esta se actualiza en tiempo real y nos mostrará en colores naranja o rojo las partes de la ruta más lentas y que cuentan con más problemas de tráfico. Así de un vistazo podemos ver en todo momento hacia donde nos envía Google Maps y cómo está el trayecto de camino a nuestro destino. También aparece en la parte inferior un resumen de la música qu estamos escuchando en ese momento. De momento es una función que solo han visto algunos usuarios, por lo que de momento no podemos enseñaros capturas de pantalla locales. En cualquier caso, como siempre, es cuestión de tiempo que podamos acceder a estas notificaciones dentro de poco tiempo, así que estar atentos, porque esto no avisa y suele aparecer directamente.