Normalmente cuando pensamos en Google Maps, lo hacemos en una app de indicaciones para conducir nuestro coche o moto, pero pocas veces lo hacemos pensando en ir andando a un lugar o en bicicleta. En este último caso lleva presente en la app una modalidad de rutas específica para ellas, que nos da indicaciones para llegar a nuestro destino con la bicicleta de la manera más eficiente posible. Y la realidad es que los itinerarios en bicicleta pueden ser más eficientes, si nos atenemos a las novedades presentadas ahora por Google Maps en la confección de las rutas e itinerarios en bicicleta. Un uso de la bicicleta que según Google se ha disparado justo después del fin del confinamiento en la mayoría de países.

Rutas más precisas y con más información

Visualmente las nuevas indicaciones de Google Maps cuando nos subimos a la bicicleta no son especialmente diferentes, pero la diferencia es que estas ahora son mucho más precisas, y tienen en cuenta muchos más parámetros para construir la ruta que nos lleve de la manera más eficiente a nuestro destino en bicicleta. De hecho las indicaciones originales tienen ya una década a sus espaldas, y es ahora cuando reciben un importante lavado de cara que se va a notar sobre todo en la precisión y eficiencia de las rutas que nos va a proponer. Y no hablamos de eficiencia desde una perspectiva exclusivamente medioambiental, sino que Google Maps ahora va a tener en cuenta muchos más parámetros para garantizarnos que la ruta en bici que nos ha detallado es la más corta, directa, y no solo eso, sino que también buscará que sea segura en todos los sentidos y que nos cansemos lo menos posible.

Todo ello gracias a nuevos parámetros e información que tendrán en cuenta los algoritmos de la app de mapas. Veremos en estas rutas si un trayecto es demasiado empinado, a pesar de que Maps nos haya elegido la ruta menos drástica en este aspecto. Además el COVID-19 gana fuerza en los algoritmos de Google Maps, ya que se van a tener en cuenta los carriles bici que se están añadiendo a muchas ciudades para favorecer la movilidad y evitar las aglomeraciones. Esas informaciones serán más precisas y cambiante según la ciudad que visitemos o en la que pedaleemos. Para ello Google Maps ha creado una herramienta de datos geográficos que facilitará que Google pueda incluir toda esta información relativa a las bicicletas en sus mapas.

Más información para alquilar bicicleta

Google Maps también ha detallado mejoras a la hora de acceder a bicicletas de alquiler. Tanto es así que ahora se puede comprobar fácilmente cuántas bicicletas hay disponibles en cada base cerca de nosotros. Por lo tanto podremos crear rutas mixtas, en las que Google Maps nos indique cómo llegar a la estación de alquiler de bicicletas a pie, hacer la reserva a través de Google Maps, accediendo directamente al servicio de alquiler, y pasando después a ver las indicaciones para llegar a nuestro destino desde estas. Estas nuevas indicaciones para alquilar bicicletas estarán disponibles en un principio en diez ciudades, como son las de