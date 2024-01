Google Maps: las fotos de platos y menús gastronómicos ahora nos cuentan mucho más

Aunque el objetivo inicial de Google Maps siempre fue el de ofrecernos indicaciones para llegar a nuestro destino, con el paso de los años la aplicación de Google se ha convertido en todo un referente a la hora de encontrar también todo tipo de establecimientos, sobre todo de gastronomía, que podemos conocer en profundidad antes de ir, gracias a las reseñas de otros usuarios. Y no solo nos fiamos de las reseñas escritas, sino sobre todo de esas que van acompañadas de fotografías que nos ilustran cómo son los platos cuando estos llegan a la mesa.

Más información en cada imagen

Como decimos las fotos de un restaurante pueden ser determinantes para acercarnos a él o no, por encima de otras alternativas que haya cerca. Es habitual hacer fotos de los platos, para que estos nos muestren cómo llegan realmente a la mesa, y en los últimos años Maps se ha preocupado porque lo que tenemos ante nosotros no solo nos muestre su apariencia, sino también una descripción de qué se trata.

Esto es algo que se suele conseguir con la colaboración de los propios usuarios, que pueden nombrar y describir brevemente el plato. Esto ha conseguido que con los años podamos acceder a un restaurante y comprobar cuál es el plato más popular de todos los que sirven, ya que los usuarios pueden destacarlos. Ahora, la gran novedad que llega a Google Maps, es que la aplicación va a añadir descripciones a las fotos de comida, incluso si estas no han sido escritas por los propios usuarios. Y sí, como estáis imaginando, todo gracias a la IA.

Gracias a las fotos y las reseñas de los clientes, Google irá añadiendo las descripciones a las fotos, lo más fieles posible a la realidad. Una vez lo hagan, podremos editarlas si creemos que cuentan con imprecisiones respecto de lo que realmente se sirve. Pero esto sin duda lo que va a provocar es que cada vez nos encontremos con menos fotos que no contengan algún tipo de descripción, algo que suele ser habitual en la actualidad, y que desluce bastante lo que nos encontramos en la aplicación al bucear por las fotos de un determinado establecimiento.

Puede que la descripción que añada Google sea solo la del nombre del plato o que incluso se atreva con una descripción más amplia, pero, en cualquier caso, ese vacío actual en las imágenes se irá tapando con la acción de la IA. En las imágenes compartidas podemos ver fotos de diferentes platos, en los que podemos elegir entre dos botones, uno para sugerir la edición del contenido, y la otra para poder ver el menú del establecimiento.

La versión de Google Maps que ya está probado esta función es la 11.112.0102, por lo que si no contamos con ella de momento no veremos estas descripciones en las imágenes. No obstante, parece que es una novedad solo para la versión móvil, ya que en la versión web de momento no se han visto novedades al respecto. En cualquier caso, aunque hayamos actualizado a esta versión, es posible que todavía no la veamos en nuestro móvil hasta que Google la active del lado de su servidor.