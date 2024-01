Google Maps: así de sencillo es mejorar la ubicación dentro de los túneles

Una de las apps más populares de navegación GPS es Google Maps, a través de sus indicaciones podemos llegar a cualquier parte. Aunque en determinadas ocasiones es difícil ubicarnos con precisión en el mapa, esto sobre todo sucede dentro de los túneles. Algo que a partir de ahora será mucho más fácil, simplemente activando un ajuste en nuestro móvil, te contamos cómo.

Mejora tu ubicación en los túneles

Uno de los problemas más habituales a los que nos enfrentamos a la hora de seguir nuestra ubicación en el Mapa es en el interior de los túneles. Por norma general, en algunos túneles incluso perdemos la cobertura móvil, de forma que no tendremos acceso a Internet, ni recibiremos mensajes y llamadas. Estos a menudo atraviesan montañas o van bajo la superficie lo que dificulta la conexión con los satélites. Perdiendo a veces la señal GPS y otras veces no siendo preciso nuestro posicionamiento en el mapa. Aunque existe una forma de hacer frente a este problema.

Conectando a la balizas a través de Bluetooth | TecnoXplora

La app de GPS como el resto de app de Google, incluye infinidad de ajustes y opciones de personalización. Muchas de estas funciones están activadas por defecto u otras muchas es necesario activarlas manualmente para que entren en funcionamiento. Este es el caso de esta función que permite conectarnos a las balizas de túnel Bluetooth. Estas permiten mejorar la precisión dentro de los túneles.

Activando esta opción cada vez que nos internemos en un túnel nuestro teléfono buscará las balizas bluetooth instaladas en el mismo, de manera que gracias a esto podremos localizar con mayor precisión nuestra posición .

. Para activar esta opción solo tenemos que acceder a los ajustes de navegación de la app.

de la app. Para ello, pulsa tu foto de perfil y selecciona ajustes .

y selecciona . Desliza el menú hacia abajo, hasta encontrar en el listado los “ajustes de navegación”

Dentro de este apartado, selecciona y activa el botón deslizante junto a “baliza de túnel Bluetooth”

Cabe recordar llegados a este punto que el Bluetooth es una conexión inalámbrica la cual permite conectar dispositivos sin necesidad de utilizar cables. Dependiendo del tipo de conexión de los dispositivos esta tendrá diferente alcance y que solo podremos conectarnos a estar balizas siempre y cuando estemos dentro de su radio de acción. La conexión es totalmente anónima y nadie sabrá si nuestros dispositivos se han conectado a dichas balizas o no.

Además, debemos tener en cuenta que no todos los túneles disponen de estas por lo que no estará disponible en todas las ocasiones que circulemos por estos. Toda ayuda es poca a la hora de mejorar nuestra ubicación. El uso de estas balizas es similar al que hacen otros dispositivos como los Airbag de Apple, usando el Bluetooth de otros dispositivos para triangular su posición al ser encontrados. Por lo que no es necesario tener cobertura móvil para hacer uso de estas balizas. Un uso alternativo al que hacemos normalmente de esta tecnología inalámbrica, la cual solemos usar para emparejar otros gadgets como auriculares, pulseras o relojes inteligentes con nuestros móviles.