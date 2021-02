Google Maps estrena nuevo diseño de la interfaz para crear rutas

La aplicación de mapas de Google es el referente entre las apps de GPS y direcciones, así lo fue en su origen. Ahora es incluso una red social, en la que las personas intercambian sus impresiones sobre distintos lugares, reseñas, fotos o vídeos de sus viajes, para saber mejor qué nos vamos a encontrar en el destino. Pero sin duda la parte más importante de la app es la de las direcciones, que son la clave para llegar a nuestro destino de forma rápida y directa, o bien parando en lugares merecedores de ser conocidos. Sea como fuere, la pantalla donde aparecen estas indicaciones va a sufrir un importante cambio de diseño, que va a aprovechar mucho mejor las pantallas grandes de nuestros móviles.

Un diseño más limpio todo pantalla

Hasta ahora la pantalla de rutas en Google Maps no ha sufrido demasiados cambios. Esta se ha mostrado durante años con un aspecto similar, en el que ahora que vemos el nuevo diseño, da la sensación de que antes el mapa propiamente dicho no tenía el protagonismo necesario en la pantalla, cuando era precisamente lo más importante. Estamos hablando de la pantalla en la que precisamente se está diseñando la ruta. Ese momento en el que elegimos el punto de partida y el de destino, donde ambos se muestran en la parte superior, mientras en la inferior tenemos el botón de comenzar la ruta.

Pues bien, ahora esa parte superior, que ocupaba todo el ancho de la pantalla y aproximadamente una quinta parte de la pantalla, se convierte en algo similar a una tarjeta de esquinas redondeadas, que no llega a ninguno de los extremos de la pantalla. De tal manera que ahora tanto en los laterales de la tarjeta como en la parte superior de esta vamos a poder seguir viendo el mapa del lugar que estamos explorando. Esto es perfecto para aprovechar toda la pantalla de nuestro móvil, mostrando el mapa y así ampliando nuestra capacidad para ubicarnos en él.

Otro de los aspectos clave que ha cambiado es el de la elección del medio de transporte que vamos a elegir para la ruta. Si antes se elegía de un carrusel horizontal justo debajo del destino y el origen, ahora se muestra en la parte inferior, en un carrusel vertical. Esta parte del menú ahora es más grande, ya que se muestran todos los medios de transporte posibles. Por tanto es un diseño que sobre todo aprovecha mejor las pantallas alargadas, que son ahora mayoría en los móviles que están llegando al mercado.

En otros móviles con pantallas más cuadradas y tradicionales puede que no se note tanto, pero en un teléfono con pantalla de relación de aspecto de 20:9 o 21:9 es evidente que se aprovecha mejor el espacio con este nuevo diseño. De momento este nuevo diseño ha llegado solo a algunos usuarios, por lo que todavía no se ha iniciado su despliegue global, además parece que se trata de momento de un cambio en el servidor, y no de una actualización nueva de la app.