Google Maps está dejando de funcionar en Android Auto, ¿qué está pasando?

Android Auto es una herramienta que se ha convertido en tremendamente popular, y es que cada vez son más los conductores que cuentan con ella en sus coches en alguna de sus dos modalidades, tanto la que se integra en el sistema de info entretenimiento, como la que se basa en la app de Android Auto instalada en el teléfono móvil. Pues bien, ahora hemos conocido que Google Maps está dejando de funcionar en Android Auto, y parece que se trata una vez más de una mala actualización, que está causando estragos en muchos usuarios que tiene actualizada la aplicación.

Problemas para utilizar Google Maps

En este caso se trata de la versión de Google Maps para Android Auto, la que disfrutamos en la pantalla del vehículo, y que se alimenta de la aplicación que tenemos en nuestro móvil Android. Parece ser que quienes se actualizan a la versión 7.2 ven cómo Google Maps desaparece de Android Auto, aunque se sigue mostrando en el teléfono de los usuarios. El problema es que en cuanto se conecta el teléfono al vehículo y viceversa, desaparece la app de Google, y no se puede utilizar, algo que como podéis imaginar afecta bastante al día a día de la conducción.

Así que quienes actualizan la app de Google Maps se están encontrando con este grave problema al utilizarlo en su coche con Android Auto. Por tanto, si no has actualizado todavía a esta versión, lo mejor que podéis hacer es omitirla y permanecer en la actual versión que tengáis instalada, si no os está dando problemas. Para ello lo mejor es que desactivéis preventivamente la actualización automática de las apps en vuestro teléfono. De esta manera podremos elegir manualmente si permanecer en la versión actual o bien actualizar.

Crea un acceso directo a las cronologías de Google Maps | Brecht Denil

Google Maps seguirá funcionando bien en nuestro móvil si actualizamos, pero no así en el Android Auto de nuestro coche. Una interesante alternativa a Google Maps para seguir navegando en el coche de la manera más similar a Maps, es utilizando la app Waze. Esta es propiedad de Google, y por tanto comparte los mismos algoritmos y bases de datos que Google Maps. De momento Google no se ha pronunciado respecto de este problema, por lo que toca tomar precauciones y medidas de forma individual a la espera de que haya una solución, en forma de una nueva versión de la aplicación, ya optimizada.

Android Auto es una aplicación cada vez más popular, y es junto a AppleCar el estándar que están montando la mayoría de fabricantes en sus vehículos. Básicamente se trata de un sistema operativo que bebe de los datos que genera nuestro teléfono, y los muestra con una interfaz adaptada a la pantalla del coche. Por otro lado, podemos utilizar también Android Auto en la pantalla de nuestro móvil, siendo ideal para utilizar con nuestro móvil colocado en un soporte para coche. Porque también cuenta con una interfaz adaptada al tamaño de la pantalla de nuestro móvil, con grandes gráficos, botones y textos, para favorecer una conducción segura a la vez que conectada.