Google Maps: el curioso y olvidado truco para hacer zoom en sus mapas

No cabe duda de que Google Maps es la aplicación de navegación por excelencia, sea cual sea el sistema operativo en el que nos encontremos. Una aplicación que podemos utilizar cómodamente con la punta de nuestros dedos, moviéndonos con total libertad por todo el mundo. Curiosamente ahora hemos descubierto, o, mejor dicho, han descubierto, un curioso método para poder hacer zoom en la app de mapas de Google. Y es que llevamos toda la vida pellizcando la pantalla del teléfono para hacer zoom, o alejarnos del punto del mapa en el que nos encontramos, y resulta que existía otra forma de hacerlo, que no tiene por qué ser necesariamente mejor, pero ahí está.

Una nueva forma de hacer zoom

Ha sido The Verge la publicación que ha dado con esta curiosa forma de hacer zoom en los mapas de Google Maps. Y es que más allá de los pellizcos en la pantalla, se han dado cuenta de que la función de hacer zoom pulsando dos veces seguidas la pantalla, tiene más recorrido si la segunda vez que pulsamos la pantalla, la mantenemos pulsada y deslizamos el dedo de arriba abajo, haciendo zoom deslizando hacia la parte superior, y alejando deslizando hacia la zona inferior. De esta manera conseguimos también hacer zoom en la pantalla, sin tener que utilizar dos dedos, ya que solo nos hace falta tocar la pantalla con un solo dedo.

Y es que no se trata precisamente de una nueva funcionalidad de la app, sino que por lo visto está presente en Google Maps desde al menos 2013. Y es que existe un vídeo en Internet que nos muestra este mismo truco datado entonces, y que para muchos de nosotros había pasado completamente desapercibido. Como podéis comprobar, es un truco que la verdad sigue funcionando a la perfección, y en ciertas ocasiones puede ser realmente útil, sobre todo para no implicar a más dedos, algo que según nuestra postura puede llegar a ser interesante. Básicamente es algo anecdótico, pero que desde luego no está de más recordar.

Y es que son muchos los huevos de pascua o funciones que pasan tan desapercibidas que muchos tendemos a pensar que tan siquiera están disponibles en estas aplicaciones. También da que pensar sobre la utilidad de esta si para la mayoría de nosotros ha estado oculta durante casi diez años y no la hemos echado en falta o reclamado como posible mejora. Sea como fuere, son de agradecer este tipo de trucos, que en un momento dado pueden ser muy útiles. Google Maps en estos años ha crecido y evolucionado tanto, que se ha convertido en una herramienta más allá de la navegación por los mapas.

Y es que cada vez tiene más de red social, con locales y guías a los que seguir, para conocer las últimas novedades de todos los negocios y establecimientos que nos rodean. Una evolución que Google está haciendo de forma constructiva, y sin deshacerse de la verdadera esencia de esta aplicación, que es de las más usadas en todo el planeta.