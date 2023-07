Google Maps: cómo borrar un periodo concreto de tu historial de ubicaciones

Google Maps se ha convertido en un imprescindible en nuestros desplazamientos. Sobre todo, ahora en verano que pasamos más tiempo fuera de casa aprovechando el buen tiempo. Pero además de guiarnos hasta cualquier punto al que queramos llegar por la mejor ruta, también lleva un registro de los lugares que visitamos y la cronología que hemos seguido. Si no quieres que ciertos desplazamientos queden registrados así puedes eliminarlos.

Elimina periodos del historial de ubicaciones

Una de las funciones que alberga la aplicación es el historial de ubicaciones, esto es muy útil si queremos saber dónde y cuándo hemos estado. Algo que queda registrado de forma automático si no la desactivamos previamente. Aunque siempre podemos gestionar desde la aplicación, si queremos que se guarden las ubicaciones visitadas, borrar todo el historial o solo una parte. A continuación, te contamos cómo borrar sólo un periodo del historial de ubicaciones.

Son muchos los motivos que puede tener un usuario para eliminar parte del historial, el más común es que no quede registro de dónde hemos estado durante un determinado periodo de tiempo, y esto es muy fácil de conseguir. Para acceder debemos abrir la app en nuestro móvil y acceder a las opciones de configuración a través de nuestra foto de perfil.

Eliminando contenido del historial de ubicaciones en Google Maps | TecnoXplora

Desde nuestro perfil , accedemos a los ajustes de configuración pulsando sobre el icono de la rueda dentada.

, accedemos a los ajustes de configuración pulsando sobre el icono de la rueda dentada. Entre las opciones encontramos “ contenido personal”

Un apartado en el que encontramos una gran variedad de opciones entre la que encontramos “eliminar un periodo de la historia de ubicaciones”.

Al pulsar sobre está opción, tendremos que definir las fechas de inicio y fin.

Una vez definidas las fechas pulsa sobre “ continuar ” para confirmar.

” para confirmar. Debemos tener en cuenta que se eliminará la información de días completos no pudiendo ajustar periodos horarios en concreto.

en concreto. Todas las ubicaciones guardadas entre el periodo de tiempo que hemos definido, desaparecerán. Sin posibilidad de volver a recuperarlas posteriormente. De modo que nadie tendrá conocimiento de dónde ha estado nuestro móvil en determinadas fechas o si hemos visitado ciertos lugares.

Las ubicaciones del resto de sitios y lugares que hemos visitado, permanecerán intactas, sin verse afectados por la ejecución de este comando. Por lo que seguiremos teniendo acceso a esta información.

Para eliminar por completo la totalidad de las ubicaciones registradas hasta el momento debemos pulsar sobre la opción “eliminar todo el historial y ubicaciones”. Pero no es la única opción que tenemos para eliminar el historial de ubicaciones con la opción “eliminar historial de ubicaciones automáticamente” no se guardarán los lugares en los que hemos estado, y no tendremos que acceder de vez en cuando para eliminarlos manualmente.

También tenemos la opción de desactivar el permiso de acceso a nuestra ubicación de Google Maps, pero es este caso, no podremos hacer uso de la app como GPS para guiarnos en nuestros desplazamientos, por lo que esta es la mejor solución, para no mermar el uso de la app y evitar que cualquier conozca nuestro paradero durante esos periodos de tiempo