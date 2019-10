No hay prácticamente una semana en la que no hablemos del modo oscuro de alguna app en particular, o sistema operativo. Este modo ya sea convertido en algo imprescindible para muchos usuarios, que ven en él una forma más adecuada de mirar a la pantalla del móvil sin que se fatigue nuestra vista. Un modo oscuro que ha llegado esta año tanto a iOS 13 como a Android 10, y que ahora comenzamos a ver también en una de las apps de Google más populares, como es la de Google Maps. Ahora hemos conocido los primeros indicios que apuntan a que esta app ya tiene bastante perfilado un modo de este tipo.

Modo oscuro para Google Maps

La app de mapas de Google técnicamente cuenta con un modo oscuro, ya que podemos configurar un modo de conducción nocturna, que se activa al caer la noche o bajo demanda. Este modo oscurece toda la interfaz de navegación mientras estamos conduciendo, pero sigue manteniendo con la interfaz blanca el resto de menús y opciones de la aplicación, por lo que es un modo oscuro parcial solo para conducir. Pero ahora parece que Google sí que está dotando, o al menos está probando, un modo oscuro que vaya más allá de la navegación nocturna.

Tal y como hemos conocido gracias a Android Police, este modo comienza a aparecer tímidamente en la app. Ya que aunque no se muestran pantallas completamente de color negro, sí que están comenzando a aparecer algunos elementos de la interfaz de color negro, de tal manera que se puede intuir la extensión del modo oscuro más allá del simple modo de navegación nocturna. Una buena muestra de que este modo oscuro no está listo aún nos lo desvelan los textos que aparecen en algunas cajas.

Estos textos aparecen de color negro sobre un fondo negro, algo que básicamente no tiene sentido alguno cuando estamos hablando de un modo oscuro al uso. Por tanto parece que se trata de una primera prueba, más allá de una implementación ampliada del modo oscuro. Vemos que algunos botones ya se muestran de color negro, mientras que algunas cajas del menú de la aplicación también aparecen de este mismo color. Pero nada que haga presagiar que estamos ante un lanzamiento inminente de este modo. Este modo oscuro ha aparecido en la beta de Google Maps, en su versión 10.27.

Por tanto si no contamos con esta versión no vamos a poder ver estos cambios a color negro, y más si no tenemos activado este modo en el sistema. Ya que muchas apps están adoptando estos modos, pero solo activándose con los modos oscuros genéricos del sistema operativo, que es lo que parece que pasará también con Google Maps. Por tanto es de esperar que en las próximas semanas, o incluso antes de terminar el año, podríamos disfrutar en nuestros móviles este nuevo modo oscuro, que nos vendrá estupendamente para ahorrar energía en un móvil con pantalla OLED o para descansar más nuestra vista en entornos oscuros.