Google Maps ha borrado accidentalmente la cronología de muchos usuarios, ¿qué está pasando?

Es posible que hayas recibido un correo electrónico, o no, de Google en los últimos días. Puede ser que esté en tu bandeja de entrada y no lo hayas visto, o lo hayas pasado por alto. Incluso puedes haberte dado cuenta del problema usando esta opción en Google Maps, sea como fuere, parece que Google ha metido la pata con su aplicación de mapas, y ha borrado de manera accidental la información de algunos usuarios, bastantes parece. De ello nos hemos enterado por un correo electrónico recibido en los últimos días.

¿Qué ha pasado?

Pues bien, lo que nos dice Google en su correo es que, como consecuencia de un breve problema técnico, se han eliminado algunos datos de la cronología de algunos usuarios de Google Maps. Esto quiere decir que algunos datos de los viajes que habían quedado registrados a lo largo de los años, se han perdido. Aunque no completamente, si es que has sido previsor en los últimos años y tenías activada una función clave para este contenido de Google. El texto íntegro es este:

Hemos tenido un breve problema técnico que ha provocado la eliminación de datos de la cronología de algunos usuarios. Nos ponemos en contacto contigo porque puede que tu cuenta se haya visto afectada. Si tienes habilitadas las copias de seguridad cifradas, quizás puedas restaurar tus datos

Y es que Google nos recuerda que, si tenemos activada la copia de seguridad cifrada en la nube de los datos de la cronología, estos podrían restaurarse, y, por tanto, dejar la cronología como estaba momentos antes del fatal error que se ha llevado por delante esos datos de forma aleatoria. En mi caso específico, no parece que haya perdido ningún dato, al menos las fechas aleatorias que he introducido, algunas de ellas de varios años atrás, siguen estando totalmente disponibles.

Copia de seguridad de la cronología | TecnoXplora

¿Cómo recuperar esos datos?

Como nos dice Google, es necesario que tengamos activada la copia de seguridad para poder volver a ver esos datos en la aplicación. Esto se puede hacer tocando el icono de la nube en la aplicación. Ahora bien, nos preguntamos, y sí la copia de seguridad se ha guardado sin todas esas fechas que han desaparecido, pensando que las hemos borrado voluntariamente, es posible que tampoco las recuperemos. Lo más aconsejable en estos casos es que hagamos la restauración cuanto antes, para que no haya cambios que puedan afectarla.

Obviamente, todo depende de que hubiéramos activado previamente las copias de seguridad, algo que seguramente hayas hecho casi sin darte cuenta, si en el momento de configurar tu cuenta de Google Maps has acertado a todos los términos. De no ser así, Google es tajante. Y adelanta que esos datos perdidos de la cronología no se podrán recuperar nunca, y, por tanto, este error de Google dejará una huella duradera en nuestro historial de Google que para siempre quedará con esas lagunas en la cronología, que por cierto, a día de hoy se ignora a cuántos usuarios ha podido afectar, y en qué magnitud.