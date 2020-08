Google Maps: así puedes saber si te da tiempo a llegar a tu destino o debes dejarlo para otro día

Hay quien todavía piensa que Google Maps, es un simple GPS y que sólo sirve para que nos guíe hasta un lugar al que no sabemos cómo llegar. Pero no sólo es eso, para algunos que pasamos mucho tiempo al volante es la solución del día a día para no desesperarnos en interminables atascos, pues lo usamos a diario para elegir el trayecto más corto o a veces el más rápido para llegar antes al trabajo, al gimnasio, la universidad o hacer alguna compra. Es una app muy útil que se ha convertido en nuestros ojos, sabe todo lo que está pasando en los kilómetros de carreteras que tenemos que recorrer para llegar a donde queremos y nos avisa para que no caigamos atrapados en la red de una retención inesperada.

Asegúrate de llegar antes de que cierren

Con el paso del tiempo, Google Maps nos ha ido sorprendiendo, actualizando y añadiendo nuevas funciones que nos han ayudado a evitar atascos, accidentes, cortes de carreteras y un largo etc. Hemos aprendido dónde están los radares fijos y evitar muchas multas por exceso de velocidad gracias al velocímetro incorporado en la pantalla, que nos avisa si excedemos la velocidad de la vía. Ha mejorado el sistema de navegación, ahora es más preciso mostrarnos las indicaciones que aparecen sobreimpresas en pantalla con las direcciones, su imagen o incluso la voz con la que nos da las indicaciones. También hemos podido consultar las citas que tenemos pendientes durante la navegación. Si pasamos por cerca de un lugar donde previamente tenemos programado un evento en el calendario, sincronizándose con este, nos los mostrará como parte de la información dentro del mapa.

Siempre llegarás a tiempo | tecnoxplora

Cada vez que añade una funcionalidad, pensamos, ¿qué más le queda por hacer? Aunque parezca mentira siempre puede volver a sorprendernos. Cuántas veces nos ha pasado que tenemos intención de ir a un local, buscamos la dirección, leemos reseñas, vemos las fotos, consultamos los horarios y todo lo demás. Más tarde, abrimos el GPS, ponemos el nombre del comercio, iniciamos la marcha, seguimos las indicaciones, llegamos sin ningún problema y ¡sorpresa!... está cerrado, están cerrando o no da tiempo a hacer lo que has ido hacer. De este modo ahorras, tiempo, dinero, kilómetros en balde y tener que volver otro día.

Se nos hace un poco tarde, buscamos el establecimiento en Google Maps para poder llegar rápidamente y sin problemas, pones el nombre del comercio y activas la búsqueda. Nos aparece un mensaje que nos indica la hora de cierre y a la hora aproximada de la llegada. Ahora eres tú quien decide si quieres salir de la navegación o continuar. De esta forma, podemos decidir si disponemos del tiempo necesario para hacer lo que íbamos a hacer o mejor dejarlo para otro día. Nos da la opción de salir de la navegación, por lo que todavía estamos a tiempo de cambiar de destino y dirigirnos hacia otro lugar. En principio, no hace falta configurar nada en el navegador, siempre y cuando ya tengas previamente activados los ajustes de desplazamiento habituales, de esta forma te aparecerán estos útiles consejos en la pantalla de tu navegador. Estos los puedes activar así: