Google Maps acaba con una de sus funciones más veteranas de su versión web

La línea de tiempo es una de las características más populares de Google Maps, ya que en ella podemos consultar dónde estuvimos un día en concreto hace años, revisando los movimientos que hicimos ese día. Esta función registra nuestros movimientos en GPS, y los almacena en el mapa con los datos de la fecha, de tal forma que con solo pulsar un día del calendario. Pues bien, Google se va a deshacer de esta popular función en la versión web de la aplicación, que por otro lado es una de las populares junto con la de los smartphones.

¿Y ahora qué?

Será lo que te estás preguntando si eres de los que suele consultar esta línea de tiempo. Pues bien, no hay que preocuparse, porque, aunque es verdad que la función desaparece de la versión web, ahora esta seguirá estando disponible en nuestros móviles. Esto quiere decir que podremos seguir utilizándola igualmente desde el smartphone. Ahora bien, detrás de esto hay una razón de peso por parte de Google.

Y es que con este movimiento se evita que los datos de ubicación que se guardan en esta línea de tiempo puedan estar disponibles en Internet. Al limitarse el uso al smartphone, se preservan los datos personales, que no saldrán más del terminal para ser consultados en la web. De esta manera la función es más segura, y los datos de nuestra ubicación no volverán a salir de nuestro teléfono.

Ahora bien, es verdad que, si no has sincronizado la línea de tiempo de la versión de escritorio con la de tu móvil, necesitarás antes migrar esos datos desde la web al teléfono, de lo contrario no podrás consultar esos datos más adelante. No obstante, Google va a ir avisando a los usuarios de que deben mover los datos a lo largo de los próximos meses. De momento algunos ya han podido comprobar que la fecha límite será el próximo 1 de diciembre de 2024. De tal forma que a partir de entonces ya no tendremos la posibilidad de mover los datos a nuestro smartphone.

Así que en los próximos meses esta línea de tiempo irá desapareciendo de la web para ser exclusiva de nuestros teléfonos. Algo que quizás a muchos les suponga cierta molestia, pero es verdad que desde el punto de vista de la seguridad es una decisión acertada, porque de esta manera evitamos que nuestros datos estén en servidores lejos de nuestro smartphone. Una aplicación que está por recibir una de sus grandes novedades en los próximos meses.

Es el caso de la IA de Gemini, que se integrará en la app en forma de chatbot, de tal manera que podremos planear nuestros viajes de manera más sencilla gracias a los consejos que pueda darnos esta IA totalmente integrada entre los mapas de Google. Sin duda algo que le puede dar una dimensión muy diferente a la aplicación de mapas y direcciones más popular de mundo.